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"الصحة" تعلن تسجيل 1881 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى87142

جنوب أفريقيا تنعش اقتصادها بتخفيف إجراءات "كورونا"

أتاحت لمواطنيها الخروج للعمل والعبادة والتسوق

سعت جنوب أفريقيا اليوم (الاثنين) إلى إنعاش اقتصادها المتعثر من خلال التخفيف الجزئي لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، فأتاحت للمواطنين الخروج للعمل والعبادة والتسوق، كما سمحت للمناجم والمصانع بالعمل بكامل طاقتهم.

ذكر رئيس البلاد سيريل رامابوسا في بيان نقلته "رويترز"، أن الحكومة تتبع منهجًا يسير بالتدريج في تخفيف الإجراءات مسترشدة بالعلماء والحقائق على الأرض.

وأثار الانتقال إلى المستوى الثالث من إجراءات العزل العام، العديد من التساؤلات عند البعض الذين يرون أنه سيؤدي حتمًا إلى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي قفزت إلى ما يجاوز 30 ألفًا في بداية الأسبوع.


ويتوقع البنك المركزي في البلاد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سبعة في المئة هذا العام، وقد أضير الاقتصاد بشدة من تأثير انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض شركة "إسكوم" الحكومية للطاقة لأزمة.

ويواجه المزيد من السكان، الذين يعيش نصفهم تحت خط الفقر الرسمي، خطر التعرض للجوع بسبب الإغلاق ويقول مسؤولون في مجال الصناعة إن التوقعات لا تزال قاتمة.

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جنوب أفريقيا تنعش اقتصادها بتخفيف إجراءات "كورونا"
سبق

سعت جنوب أفريقيا اليوم (الاثنين) إلى إنعاش اقتصادها المتعثر من خلال التخفيف الجزئي لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، فأتاحت للمواطنين الخروج للعمل والعبادة والتسوق، كما سمحت للمناجم والمصانع بالعمل بكامل طاقتهم.

ذكر رئيس البلاد سيريل رامابوسا في بيان نقلته "رويترز"، أن الحكومة تتبع منهجًا يسير بالتدريج في تخفيف الإجراءات مسترشدة بالعلماء والحقائق على الأرض.

وأثار الانتقال إلى المستوى الثالث من إجراءات العزل العام، العديد من التساؤلات عند البعض الذين يرون أنه سيؤدي حتمًا إلى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي قفزت إلى ما يجاوز 30 ألفًا في بداية الأسبوع.


ويتوقع البنك المركزي في البلاد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سبعة في المئة هذا العام، وقد أضير الاقتصاد بشدة من تأثير انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض شركة "إسكوم" الحكومية للطاقة لأزمة.

ويواجه المزيد من السكان، الذين يعيش نصفهم تحت خط الفقر الرسمي، خطر التعرض للجوع بسبب الإغلاق ويقول مسؤولون في مجال الصناعة إن التوقعات لا تزال قاتمة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
03:03 PM

جنوب أفريقيا تنعش اقتصادها بتخفيف إجراءات "كورونا"

أتاحت لمواطنيها الخروج للعمل والعبادة والتسوق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سعت جنوب أفريقيا اليوم (الاثنين) إلى إنعاش اقتصادها المتعثر من خلال التخفيف الجزئي لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، فأتاحت للمواطنين الخروج للعمل والعبادة والتسوق، كما سمحت للمناجم والمصانع بالعمل بكامل طاقتهم.

ذكر رئيس البلاد سيريل رامابوسا في بيان نقلته "رويترز"، أن الحكومة تتبع منهجًا يسير بالتدريج في تخفيف الإجراءات مسترشدة بالعلماء والحقائق على الأرض.

وأثار الانتقال إلى المستوى الثالث من إجراءات العزل العام، العديد من التساؤلات عند البعض الذين يرون أنه سيؤدي حتمًا إلى زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي قفزت إلى ما يجاوز 30 ألفًا في بداية الأسبوع.


ويتوقع البنك المركزي في البلاد أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سبعة في المئة هذا العام، وقد أضير الاقتصاد بشدة من تأثير انقطاع الكهرباء الناجم عن تعرض شركة "إسكوم" الحكومية للطاقة لأزمة.

ويواجه المزيد من السكان، الذين يعيش نصفهم تحت خط الفقر الرسمي، خطر التعرض للجوع بسبب الإغلاق ويقول مسؤولون في مجال الصناعة إن التوقعات لا تزال قاتمة.

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