النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا

بعدما صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في المنطقة

أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الاثنين الموافق 7 جمادى ثاني 1443هـ في صالة الخالدية بأبها، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، وستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا
سبق

أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الاثنين الموافق 7 جمادى ثاني 1443هـ في صالة الخالدية بأبها، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، وستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
06:47 PM

أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا

بعدما صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في المنطقة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
5
4,258

أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.

وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الاثنين الموافق 7 جمادى ثاني 1443هـ في صالة الخالدية بأبها، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، وستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,128
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,162
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,662
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة