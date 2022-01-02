أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال. وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الاثنين الموافق 7 جمادى ثاني 1443هـ في صالة الخالدية بأبها، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، وستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.

أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-02 أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.



وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الاثنين الموافق 7 جمادى ثاني 1443هـ في صالة الخالدية بأبها، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، وستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443 06:47 PM

أمانة عسير تعلن موعد القرعة العلنية لمنح أراضٍ لـ 89 مواطنًا بعدما صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في المنطقة





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أعلنت أمانة منطقة عسير عن موعد القرعة العلنية لمنح 89 مواطنًا من ذوي الشهداء والمصابين وأصحاب المنح الصريحة التي صدرت التوجيهات بمنحهم أراضٍ في منطقة عسير، وذلك بمتابعة من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال.



وأكد أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة قررت إقامة القرعة يوم الاثنين الموافق 7 جمادى ثاني 1443هـ في صالة الخالدية بأبها، مشيرًا إلى أنه سيتمكن من السحب كل من يحضر عن نفسه أو وكيلاً عن المستفيد بموجب وكالة تخوله بالسحب، وستقوم اللجنة بالسحب عن الشخص الذي لم يتمكن من الحضور، داعيًا جميع المستفيدين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وإبراز تطبيق توكلنا عند الدخول.