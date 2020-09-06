شاهد.. جولة رسمية ترصد أول يوم دراسي عن بعد بالشرقية.. و"الشلعان" يوضح

قال: برنامج "مدرستي" وأدواتها مايكروسوفت "تيمز" منصات رقمية متطورة داعمة

وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، صباح اليوم الأحد، على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس المنطقة، وذلك من خلال جولة ميدانية قام بها لتقديم كافة سبل الدعم وفرص التحسين بما يضمن نجاح استمرار العملية التعليمية عن بعــــد باستخدام منصات إلكترونية متطورة تدير دفتها وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والتي وظفتها في سبيل أن ينهل أبناؤها الطلبة العلم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بعد أن تم التعليق الاحترازي للمدارس؛ وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا وللحفاظ على سلامتهم ومعلميهم، والذي يعد بحد ذاته إنجازاً وتوجهاً تقنياً واعداً يتسق مع رؤية المملكة2030.



وقال "الشلعان"، خلال وقوفه على سير العملية التعليمية في كلٍ من ثانوية جابر بن زيد، وثانوية العروبة، إضافة لمتوسطة مالك بن سنان بالدمام، ولقائه بقيادات تلك المدارس وعدد من معلميهم وعدد من الطلاب: "نعيش هذه الأيام في فترة استثنائية تتطلب منا جميعاً قيادات تعليمية وشاغلي وظائف تعليمية من مشرفين ومعلمين وقادة مدارس وطلبة، العمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود وصولاً لمتابعة الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة".



وأضاف: "لا تقف تلك الجهود على المؤسسات التعليمية فقط؛ بل تمتد جسورها لتعاون المجتمع خصوصاً أولياء الأمور للمساهمة مع التعليم يداً بيد في تعويض الطلاب ومساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة، باعتبار التعليم مسئولية الجميع، وبالتالي تقليل الفاقد التعليمي الناتج عن التوقف الحضوري في المدارس بشكله التفاعلي".



منصة "مدرستي"

وفي هذا الصدد، أشار "الشلعان" إلى المحتوى الضخم الذي يقف خلف (منصة مدرستي) والذي يمثل نظام إدارة تعلم إلكتروني؛ حيث يضم العديد من الأدوات التعليمية الإلكترونية التي تدعم عمليات التعليم والتعلم، وتسهم في تحقيق الأهداف التعليمية للمناهج والمقررات، كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.



فصول افتراضية

وقال مدير التعليم: "الفصول الافتراضية هي أداة تقدم من خلالها دروس آمنة عبر الإنترنت بواسطة برنامج مايكروسوفت (تيمز)، يتفاعل فيه المعلم مع طلابه ويناقشهم ويجيب عن استفساراتهم، ويسند إليهم الواجبات والأنشطة الإلكترونية ويحفزهم على أدائها.



وتابع: "كما توفر مدرستي أكثر من 45 ألف مصدر تعليمي متنوع يراعي الفروق الفردية بين الطلاب مها: (فيديوهات مرئية وكرتونية، ألعاب تعليمية، واقع معزز، كائنات ثلاثية الأبعاد، تجارب تفاعلية وماتعة، قصص وكتب تربوية)، فضلاً عن توفر أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي، وكذلك التقييم مثل: اختبارات إلكترونية، وبنوك أسئلة تضم أكثر من 100 ألف سؤال محكّم في أغلب المقررات الدراسية.



شبكة قنوات "عين"

وبين: وفرت الوزارة شبكة من قنوات "عين الفضائية" مدرسة البث الفضائي للتعليم عن بعد؛ وذلك من منطلق حرصها على توصيل التعليم لجميع الطلاب في مختلف المستويات ومختلف المناطق إلى جانب كونها أحد البدائل المتنوعة في حال عدم توفر الإنترنت خصوصاً في المناطق النائية، حيث تبث الدروس اليومية للطلاب على 23 قناة فضائية موزعة على المراحل الدراسية المختلفة إضافة إلى 3 قنوات مخصصة لطلبة التربية".



كما أكد "الشلعان" أن انجاز كهذا ستخلده مسيرة التعليم في وطننا السعودي؛ إذ أثبت ذلك التعاطي السريع مع الأزمة، أن الوطن ولله الحمد بكافة قطاعاته وأجهزته على أهبة الاستعداد لكافة الطوارئ والظروف في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المباشر من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- إذ تكاملت الجهود وتناسقت في خططها وإجراءاتها لمواجهة التفشي لجائحة كورونا.