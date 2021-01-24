كورونا.. الأردن تسجل 11478 إصابة جديدة و5176 بالكويت

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت الأردن 11478 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1152526 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 1090081 حالة شفاء بعد تسجيل 2387 حالة إضافية، كما سجلت 15 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13088 حالة.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 5176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 502630.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور عبدالله السند وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية: إن 4337 حالة شفاء سُجلت، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 454799، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.5 في المائة.

وأوضح أن حالة وفاة سُجّلت جراء الإصابة؛ ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2487 حالة.