"تعليم المخواة" يحتفي باليوم الدولي لمكافحة الفساد.. غداً

أعلنت إدارة تعليم المخواة عن حزمة من البرامج المنوعة، في إطار احتفالاتها باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ووجّه مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق كل المدارس والأقسام بتفعيل وترسيخ قيم النزاهة ومكافحة الفساد، عبر تكثيف برامج التوعية والتثقيف في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وآليات تطبيقها؛ وذلك لما لها من دور وقائي فعاّل لدى منسوبي التعليم، ينعكس إيجابًا على البيئة التعليمية .

وأعلن "الجالوق" عن تنظم إدارة تعليم المخواة ورشة عمل بالتعاون مع نزاهة، بعنوان (تعزيز قيم النزاهة في بيئة العمل)، وذلك يوم الاثنين المقبل، عند الساعة العاشرة صباحاً، عبر تطبيق الويبكس.

وقال: إن التفاعل مع هذه المناسبة يشمل التعريف بجهود المملكة، ودور حكومة خادم الحرمين الشريفين في إعلاء قيم النزاهة، بوضع الإجراءات والأنظمة التي اتخذتها هيئة مكافحة الفساد للحد والحماية من انتشاره في المجتمع السعودي.

وأكد في توجيهه لمسؤولي الإعلام والاتصال بالمكاتب والمدارس على أهمية الدور الإعلامي، وضرورة التفاعل مع الحملة الإعلامية التي يطلقها تعليم المخواة بالتزامن مع هذه المناسبة.