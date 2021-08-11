ألمانيا تعتقل "بريطانياً" بتهمة التجسس.. المفاجأة أن توقيفه جرى بالتعاون مع بلاده

يعمل في سفارة لندن ببرلين

أوقفت ألمانيا، اليوم الأربعاء، بريطانياً يعمل موظفاً في سفارة لندن في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا، بحسب ما أعلن القضاء الألماني.

وأوضح القضاء أن توقيف "البريطاني" جاء بالتعاون مع السلطات البريطانية، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهتها، بيّنت النيابة العامة الفيدرالية المكلفة بنظر قضايا التجسس، أنها تشتبه في أن "البريطاني" نقل في مناسبة واحدة على الأقل لممثل لأجهزة الاستخبارات الروسية، وثيقة حصل عليها في إطار عمله في السفارة.