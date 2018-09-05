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أمطار جنوب الطائف تُسيل أودية "شُقصان ومضللة والشُقرة وصلّا"

متوسطة إلى غزيرة.. والمدني يُحذر من بطونها

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على جنوب الطائف، سالت على إثرها الأودية "شقصان، ومضللة، والشقرة، وصلّآ" .

وجددَ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، تنبيهاته وتعليماته للمواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن بُطُون الأودية ومجاري السيول وعدم الاقتراب منها.

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أمطار جنوب الطائف تُسيل أودية "شُقصان ومضللة والشُقرة وصلّا"
سبق

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على جنوب الطائف، سالت على إثرها الأودية "شقصان، ومضللة، والشقرة، وصلّآ" .

وجددَ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، تنبيهاته وتعليماته للمواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن بُطُون الأودية ومجاري السيول وعدم الاقتراب منها.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
07:11 PM

أمطار جنوب الطائف تُسيل أودية "شُقصان ومضللة والشُقرة وصلّا"

متوسطة إلى غزيرة.. والمدني يُحذر من بطونها

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فهد العتيبي - الطائف
2
10,258

هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على جنوب الطائف، سالت على إثرها الأودية "شقصان، ومضللة، والشقرة، وصلّآ" .

وجددَ الدفاع المدني بمحافظة الطائف، تنبيهاته وتعليماته للمواطنين والمقيمين، بالابتعاد عن بُطُون الأودية ومجاري السيول وعدم الاقتراب منها.

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