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"ساعة استجابة".. سالم السبيعي يعفو عن قاتل ابنه في مشهد مؤثر برماح

لم يخيب الوساطات التي قادها جمع كبير من أعيان وأبناء قبيلة سبيع

"يبدو أنها كانت ساعة استجابة".. هكذا وصف الحضور إعلان الشيخ سالم بن نصار السبيعي، العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء شتوية ممطرة بمحافظة رماح التي شهدت الحدث الذي تعالت معه الأصوات بالتكبير والتهليل.

ولم يخيب الشيخ سالم الوساطات التي قادها جمع كبير من أعيان وأبناء قبيلة سبيع، والقبائل كافة بالمنطقة، كما لعب أبناء علي بن حريول دوراً مهماً في عملية العفو، ليترجم الشيخ سالم مقولة "العفو عند المقدرة"، فإذا كانت العقوبة جوهر العدل، فالعفو قمة الفضل، فكان عفو وصفح ولي الدم جميلاً بجمال المشهد الذي زيّنه تجمعٌ كبيرٌ قلّ أن تشهد محافظة رماح مثله.

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"ساعة استجابة".. سالم السبيعي يعفو عن قاتل ابنه في مشهد مؤثر برماح
سبق

"يبدو أنها كانت ساعة استجابة".. هكذا وصف الحضور إعلان الشيخ سالم بن نصار السبيعي، العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء شتوية ممطرة بمحافظة رماح التي شهدت الحدث الذي تعالت معه الأصوات بالتكبير والتهليل.

ولم يخيب الشيخ سالم الوساطات التي قادها جمع كبير من أعيان وأبناء قبيلة سبيع، والقبائل كافة بالمنطقة، كما لعب أبناء علي بن حريول دوراً مهماً في عملية العفو، ليترجم الشيخ سالم مقولة "العفو عند المقدرة"، فإذا كانت العقوبة جوهر العدل، فالعفو قمة الفضل، فكان عفو وصفح ولي الدم جميلاً بجمال المشهد الذي زيّنه تجمعٌ كبيرٌ قلّ أن تشهد محافظة رماح مثله.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
03:18 PM

"ساعة استجابة".. سالم السبيعي يعفو عن قاتل ابنه في مشهد مؤثر برماح

لم يخيب الوساطات التي قادها جمع كبير من أعيان وأبناء قبيلة سبيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,024

"يبدو أنها كانت ساعة استجابة".. هكذا وصف الحضور إعلان الشيخ سالم بن نصار السبيعي، العفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، يوم الجمعة الماضي، وسط أجواء شتوية ممطرة بمحافظة رماح التي شهدت الحدث الذي تعالت معه الأصوات بالتكبير والتهليل.

ولم يخيب الشيخ سالم الوساطات التي قادها جمع كبير من أعيان وأبناء قبيلة سبيع، والقبائل كافة بالمنطقة، كما لعب أبناء علي بن حريول دوراً مهماً في عملية العفو، ليترجم الشيخ سالم مقولة "العفو عند المقدرة"، فإذا كانت العقوبة جوهر العدل، فالعفو قمة الفضل، فكان عفو وصفح ولي الدم جميلاً بجمال المشهد الذي زيّنه تجمعٌ كبيرٌ قلّ أن تشهد محافظة رماح مثله.

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