بدء اجتماعات بين ممثّلي الحكومة اليمنية والحوثيين في الأردن

لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا

بدأ اليوم في العاصمة الأردنية عمان، اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا، برئاسة نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء مناقشة آلية تنفيذ الاتفاق، ومغالطات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في هذا الملف، وتعمدهم عرقلة تنفيذ اتفاق السويد.

وكان رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين، عن الحكومة اليمنية، هادي هيج؛ أكد أن لقاءه أمس الأربعاء مع نائب المبعوث الأممي "كان مثمرًا".

وأضاف: أبدينا وجهة نظرنا في استكمال تبادل الإفادات وإعادة جدولة الاتفاق بما يتناسب مع الاتفاقية.