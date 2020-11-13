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50 موظفاً بالمسجد الحرام لرصد الظواهر السلبية على مدار 24 ساعة

ترفع تقارير دورية عنها إن وجدت لمكافحتها والقضاء عليها

تكافح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

وتعمل الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة الحرمين الشريفين، على رصد هذه الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها، ورفع تقارير ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها.

وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج، أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بجميع أنواعها، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً يعملون على رصد الملاحظات ومعالجتها على مدار 24 ساعة، وذلك بتقديم خدماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية داخل المسجد الحرام أو في ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.

وأشار إلى أن هناك جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ورصد الملاحظات، ومتابعة الخدمات المقدمة من الإدارات المختلفة، وذلك تحقيقاً لراحة قاصدي المسجد الحرام وتوفيراً للأجواء الروحانية، والعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الظواهر السلبية -إن وجدت- ميدانياً، والرفع للإدارة المختصة عن أسباب حدوثها وطرق مكافحتها للقضاء عليها، وفق منظومة عمل متكاملة؛ لتقديم أرقى الخدمات التي تأتي مواءمة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فيروس كورونا الجديد المسجد الحرام الحرم المكي ضيوف الرحمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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50 موظفاً بالمسجد الحرام لرصد الظواهر السلبية على مدار 24 ساعة
سبق

تكافح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

وتعمل الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة الحرمين الشريفين، على رصد هذه الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها، ورفع تقارير ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها.

وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج، أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بجميع أنواعها، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً يعملون على رصد الملاحظات ومعالجتها على مدار 24 ساعة، وذلك بتقديم خدماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية داخل المسجد الحرام أو في ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.

وأشار إلى أن هناك جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ورصد الملاحظات، ومتابعة الخدمات المقدمة من الإدارات المختلفة، وذلك تحقيقاً لراحة قاصدي المسجد الحرام وتوفيراً للأجواء الروحانية، والعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الظواهر السلبية -إن وجدت- ميدانياً، والرفع للإدارة المختصة عن أسباب حدوثها وطرق مكافحتها للقضاء عليها، وفق منظومة عمل متكاملة؛ لتقديم أرقى الخدمات التي تأتي مواءمة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:53 PM

50 موظفاً بالمسجد الحرام لرصد الظواهر السلبية على مدار 24 ساعة

ترفع تقارير دورية عنها إن وجدت لمكافحتها والقضاء عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تكافح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

وتعمل الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة الحرمين الشريفين، على رصد هذه الظواهر السلبية وتتبع مواقع نشأتها، ورفع تقارير ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها.

وأوضح مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية بالمسجد الحرام بندر خوج، أن الإدارة تعمل على وضع خطط وبرامج تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية في المسجد الحرام بجميع أنواعها، حيث يقوم أكثر من 50 موظفاً يعملون على رصد الملاحظات ومعالجتها على مدار 24 ساعة، وذلك بتقديم خدماتهم في رصد كل ظاهرة سلبية داخل المسجد الحرام أو في ساحاته الخارجية أو المرافق المحيطة به.

وأشار إلى أن هناك جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ورصد الملاحظات، ومتابعة الخدمات المقدمة من الإدارات المختلفة، وذلك تحقيقاً لراحة قاصدي المسجد الحرام وتوفيراً للأجواء الروحانية، والعمل مع الجهات المختصة لمعالجة الظواهر السلبية -إن وجدت- ميدانياً، والرفع للإدارة المختصة عن أسباب حدوثها وطرق مكافحتها للقضاء عليها، وفق منظومة عمل متكاملة؛ لتقديم أرقى الخدمات التي تأتي مواءمة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

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