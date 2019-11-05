"غريفيث": اتفاق الرياض خطوة مهمة لإحراز تسوية سلمية في اليمن

شكر المملكة على توسطها الناجح بين الطرفين

أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عن تهنئته للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ على توقيعهما على اتفاق الرياض اليوم (الثلاثاء)، مؤكدًا أن توقيع الاتفاق يُمثِّل خطوة مهمة في الجهود الجماعية الرامية للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن.

وأوضح "غريفيث" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"؛ أن الاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة.

وعبر المبعوث الأممي عن امتنانه للسعودية؛ لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل.

وقال "غريفيث": "كلي أمل أن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها، وتنعكس تحسيناً في حياة المواطنين اليمنيين".