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مدير جوازات الأفلاج إلى رتبة "عميد"

صدر قرار بترقية مدير جوازات محافظة الأفلاج العقيد صالح بن ناصر المواش، إلى رتبة "عميد".

وكانت إدارة جوازات الأفلاج بقيادة "المواش"، شهدت إطلاق خدمات تطويرية في خدمة المواطن والمقيم.

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مدير جوازات الأفلاج إلى رتبة "عميد"
سبق

صدر قرار بترقية مدير جوازات محافظة الأفلاج العقيد صالح بن ناصر المواش، إلى رتبة "عميد".

وكانت إدارة جوازات الأفلاج بقيادة "المواش"، شهدت إطلاق خدمات تطويرية في خدمة المواطن والمقيم.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
07:24 PM

مدير جوازات الأفلاج إلى رتبة "عميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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صدر قرار بترقية مدير جوازات محافظة الأفلاج العقيد صالح بن ناصر المواش، إلى رتبة "عميد".

وكانت إدارة جوازات الأفلاج بقيادة "المواش"، شهدت إطلاق خدمات تطويرية في خدمة المواطن والمقيم.

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