مدير جوازات الأفلاج إلى رتبة "عميد"

صدر قرار بترقية مدير جوازات محافظة الأفلاج العقيد صالح بن ناصر المواش، إلى رتبة "عميد".
وكانت إدارة جوازات الأفلاج بقيادة "المواش"، شهدت إطلاق خدمات تطويرية في خدمة المواطن والمقيم.
صدر قرار بترقية مدير جوازات محافظة الأفلاج العقيد صالح بن ناصر المواش، إلى رتبة "عميد".
وكانت إدارة جوازات الأفلاج بقيادة "المواش"، شهدت إطلاق خدمات تطويرية في خدمة المواطن والمقيم.
صدر قرار بترقية مدير جوازات محافظة الأفلاج العقيد صالح بن ناصر المواش، إلى رتبة "عميد".
وكانت إدارة جوازات الأفلاج بقيادة "المواش"، شهدت إطلاق خدمات تطويرية في خدمة المواطن والمقيم.
صدر قرار بترقية مدير جوازات محافظة الأفلاج العقيد صالح بن ناصر المواش، إلى رتبة "عميد".
وكانت إدارة جوازات الأفلاج بقيادة "المواش"، شهدت إطلاق خدمات تطويرية في خدمة المواطن والمقيم.