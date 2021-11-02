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تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي

تأتي ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي وتطوير الأعمال

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، 20 برنامجاً ومبادرة ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي، وتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها الكوادر النسائية بالمسجد النبوي.

وشملت البرامج والمبادرات دراسة تطويرية للتعريف بالخدمات في مجال التعاون الميداني، وخدمات الاستقبال، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتوفير الأدلة الاسترشادية، والخدمات الرقمية والذكية، وتوفير الأدوات والتجهيزات، وفي جوانب التعاون مع جهات متخصصة، إضافةً إلى مجال تنظيم الزيارات، وإعداد الدراسات والمقترحات.

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تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي
سبق

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، 20 برنامجاً ومبادرة ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي، وتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها الكوادر النسائية بالمسجد النبوي.

وشملت البرامج والمبادرات دراسة تطويرية للتعريف بالخدمات في مجال التعاون الميداني، وخدمات الاستقبال، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتوفير الأدلة الاسترشادية، والخدمات الرقمية والذكية، وتوفير الأدوات والتجهيزات، وفي جوانب التعاون مع جهات متخصصة، إضافةً إلى مجال تنظيم الزيارات، وإعداد الدراسات والمقترحات.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
09:39 AM

تدشين 20 برنامجاً ومبادرة لتعزيز دور الخدمات في القسم النسائي بالمسجد النبوي

تأتي ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي وتطوير الأعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، 20 برنامجاً ومبادرة ضمن خطة تعزيز الخدمات التي تستهدف زائرات المسجد النبوي، وتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها الكوادر النسائية بالمسجد النبوي.

وشملت البرامج والمبادرات دراسة تطويرية للتعريف بالخدمات في مجال التعاون الميداني، وخدمات الاستقبال، وتطوير بيئة تقديم الخدمات، وتوفير الأدلة الاسترشادية، والخدمات الرقمية والذكية، وتوفير الأدوات والتجهيزات، وفي جوانب التعاون مع جهات متخصصة، إضافةً إلى مجال تنظيم الزيارات، وإعداد الدراسات والمقترحات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,979
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,917
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,061
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,143

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