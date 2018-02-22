حسابات أجنبية تفضح ألعوبة إبعاد "آل الشيخ".. و"أبو ناصر" يسخر بكلمة وفيديو

تغريدات انطلقت من بريطانيا وإسبانيا صعدت إلى "الترند" في قطر وقصفتها إنجازاته

مطالبات بإبعاد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، بدأت بتغريدات مجهولة من بريطانيا وإسبانيا والبرزايل وتوكيلاو؛ عبر حسابات معظمها لا تحمل معرفاً حقيقياً، وارتفعت للترند القطري، وانتهت بقائمة إنجازات "آل الشيخ" منذ توليه ملف الرياضة السعودية.

وشهد وسم "#رحيل_تركي_ال_شيخ_مطلب، تفاعلاً كبيراً بين المغردين في "تويتر"، الذين أكدوا على دوره الكبير في تطوير الرياضة السعودية، وتطهيرها من الفساد والمفسدين، وبدوره تفاعَلَ رئيس الهيئة العامة للرياضة مع المطالبات برحيله عبر حسابه الرسمي؛ إذ قال ساخراً: "عطوني فرصة"، ثم أعقبه بنشر مقطع فيديو قصير ساخر.

وذكر الإعلامي "وليد الفراج"، أن الوسم المطالب بإبعاد تركي آل الشيخ، بدأ من بريطانيا؛ مضيفاً أن أول 500 تغريدة تفاعَلَ معها حسابات من إسبانيا والبرازيل و"توكيلاو" الإقليم التابع لنيوزيلندا؛ مشيراً إلى أن من حق أي شخص أن يغرد برأيه؛ لكن يجب معرفة المصدر أولاً.

وأشار عبر برنامجه "أكشن يا دوري" إلى أن "آل الشيخ" يعمل بأكثر من ملف سياسي ورياضي؛ لذلك يسعى البعض لتحريض الرأي العام ضده.

كما لوحظ تفاعل كبير من معرّفات قطرية مع الوسم، بالإضافة إلى احتلاله صدارة "الترند" في قطر؛ على الرغم من كون موضوع الوسم شأناً رياضياً سعودياً داخلياً!

وفي السياق نفسه، شدد الإعلامي "أحمد المصيبح" على الإنجازات التي تَحَقّقت على يد رئيس الهيئة العامة للرياضة بقوله: "قد نختلف معه أو نتفق.. ولكن ما قام به هذا الرجل عالج أموراً عديدة، وأنقذ أندية من الهبوط، وأوقف التجاوزات، وفتح ملفات فساد، وحد من آثارها، مستقبلاً سنجني ثمار ما قام به؛ شريطة أن يجد مَن يشعر بأهدافه ويعمل بصدق ويقدم للوطن رياضة مشرفة".

بدوره قال الإعلامي سالم آل سحمان: "تركي آل الشيخ تاج على رؤوسكم، رجل دولة عرفنا عنه الإخلاص، وعمله الذي قدمه خلال الفترة البسيطة الماضية عجز عنه الغير خلال سنوات؛ لذلك نقول لأصحاب الهاشتاق: سيبقي رغماً عن أنوفكم والجميع يقدّر هذا الرجل، ونتمنى له التوفيق والسداد".

وأشار الصحفي "عبدالعزيز العصيمي" إلى الذين تفاعلوا بحسن نية مع الوسم: "نعم رحيله مطلب لأولئك الذين تم كتم أنفاس العبث الذي يريدونه، ورحيله مطلب لتلك الخرابة أو الدويلة القذرة، وللأسف أن هناك من ارتضى أن يكون ساعياً لبريد الزعزعة بدون قصد، لا بارك الله في أعواد الثقاب التي أحرقت ما حولها بعد أن ماتت هي من الحرقة".

وتفاعل الشاعر "طلال الرشيد" مع التغريدات؛ إذ قال: "إذا رحيله لمنصب أكبر؛ فهو كفو ويستاهل {إن خير من استأجرت القوي الأمين} تركي أحد أبناء الوطن ورجاله، نثق فيه ثقة لا حدود لها، ويكفي ثقة ولاة الأمر فيه، ولا نقول إلا اللهم ارزقنا بمثل تركي في كل منصب".

ولفت الكاتب الصحفي "فياض الشمري" إلى خطورة الاندفاع خلف مثل هذه التغريدات؛ لأنها لا تخدم الوطن؛ على حد قوله: "عندما يندفع السذّج والمتعصبون خلف مثل هذه الهاشتاقات؛ فهم يخدمون الأعداء أكثر من خدمة أي طرف آخر.. نختلف وننتقد المسؤول لعمله؛ ولكن مصلحة الوطن وأهمية تكاتفنا وقطع الطريق على كل حاقد ضد أبناء البلد الواحد، فوق كل شيء".

واتفق المغرد "محمد الزهراني" مع الرأي السابق بقوله: "هذه الوسوم التي تنال من سمعة الوطن ورموزه وأبنائه، إن لم تكن من صناعة تنظيم الحمدين الإرهابي؛ فهي تحظى بدعم كبير منهم".

وأبدى أحد المغردين انزعاجه من الوسم: "ليه؟ وش سوى؟ ترى رياضتنا تطورت يوم جاء بس تبطون يروح، م ادري ليه هالحقد والسب، تراه دعم كل الأندية، ما عمر رئيس سواهها، رياضتنا تطورت، وهذا أفضل شيء، ومعالي الرئيس تركي آل الشيخ هو من عاد الرياضة السعودية وفيه تطورات قادمة حتوحشونا".

وشاطَرَه مغرد آخر الرأي قائلاً: "من يطالب برحيله لا يريد تطوير الكرة السعودية.. قام بفتح ملفات ومشاكل سابقة لأكثر من نادٍ قضاياهم منعتهم من تسجيل اللاعبين، ودعم الأنديه بلاعبين محترفين، وجلب حكاماً أجانب، ما يقوم به حالياً عجز عنه الكثير من قبله، نريد استمراره لتطور رياضتنا".

وتَطَرّق "حسام الدخيل" إلى بعض ما أنجزه "آل الشيخ"؛ إذ قال: "رجل اختصر عمل سنين في ٥ شهور، قريب من الإعلاميين والجمهور، يظهر في الإعلام بدون رسميات وتكلف، هل أحد لاحظ في لقائه مع اللاعبين والإعلاميين كان يتحدث بتفاصيل دقيقة ومبالغ بدون ما يحمل أوراق، هذا يدل على عمله واهتمامه بتطوير الرياضة. قواك الله يا أبو ناصر".