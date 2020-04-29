سعودي ضمن فريق "ناسا" لدراسة نظام المياه الجوفية بالجزيرة العربية

الدكتور عبدالله: الدراسة سيكون لها بالغ الأثر على نظام إدارة موارد المياه بالمملكة

اختير أستاذ الجيولوجيا الهندسية والنمذجة البيئية المساعد والمتخصص في تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الجيومكاني بجامعة أم القرى، الدكتور عبدالله غرم الله بن عثمان، ضمن الفريق العلمي المدعوم من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لدراسة وتقييم أحد أكبر أنظمة المياه الجوفية الأحفورية بالعالم، وهو نظام المياه الجوفية الأحفورية بالجزيرة العربية، الذي يقع الجزء الأكبر منه بالمملكة العربية السعودية.

الدراسة التي تستمر لمدة أربع سنوات، بمشاركة علماء ومختصين من جامعة غرب ميشيغان وجامعة جنوب كاليفورنيا، ستعمل على نمذجة بيانات مجموعة من الأقمار الصناعية النشطة التي تم إطلاقها حديثًا.

وأكد الدكتور عبدالله أن هذه الدراسة سيكون لها بالغ الأثر على نظام إدارة موارد المياه بالسعودية، وستسهم في محاكاة السلوك الفيزيائي لخزانات المياه الجوفية العملاقة القابعة تحت أكبر صحاري العالم، بجانب عدد من التطبيقات الجيولوجية والهيدرولوجية الأخرى.