ظنوه يقي من كورونا.. 112 قتيلًا ومصابًا من "الكحول المغشوش" في إيران

إصابات الفيروس بلغت 6566 حالة

ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران، إلى 12 شخصًا، وتسمم نحو 100 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى؛ فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تجمّع صباح اليوم الاثنين، أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران؛ إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة؛ ظنًّا منهم أن الكحول يقيهم عدوى فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 194 شخصًا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.