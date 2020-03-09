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ظنوه يقي من كورونا.. 112 قتيلًا ومصابًا من "الكحول المغشوش" في إيران

إصابات الفيروس بلغت 6566 حالة

ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران، إلى 12 شخصًا، وتسمم نحو 100 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى؛ فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تجمّع صباح اليوم الاثنين، أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران؛ إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة؛ ظنًّا منهم أن الكحول يقيهم عدوى فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 194 شخصًا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.

مشروبات كحولية مغشوشة إيران فيروس كورونا الجديد

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ظنوه يقي من كورونا.. 112 قتيلًا ومصابًا من "الكحول المغشوش" في إيران
سبق

ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران، إلى 12 شخصًا، وتسمم نحو 100 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى؛ فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تجمّع صباح اليوم الاثنين، أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران؛ إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة؛ ظنًّا منهم أن الكحول يقيهم عدوى فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 194 شخصًا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
02:15 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
06:38 PM

ظنوه يقي من كورونا.. 112 قتيلًا ومصابًا من "الكحول المغشوش" في إيران

إصابات الفيروس بلغت 6566 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد القتلى بسبب مشروبات كحولية مغشوشة في إيران، إلى 12 شخصًا، وتسمم نحو 100 آخرين، أصيب عدد منهم بالعمى؛ فيما اعتقلت السلطات 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تجمّع صباح اليوم الاثنين، أهالي ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في الأهواز أمام مشفى المدينة.

وأعلنت السلطات الإيرانية أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران؛ إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة؛ ظنًّا منهم أن الكحول يقيهم عدوى فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد إلى 194 شخصًا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة؛ فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.

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