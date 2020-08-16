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"الصحة" تعلن تسجيل 2466 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1227 إصابة

المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد تزايد إصابات "كورونا"

تشديد الرقابة الصحية والتدابير الوقائية

أغلقت السلطات المغربية اليوم (الأحد)، عدة أحياء في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشددت السلطات على تعزيز عمليات الرقابة الصحيّة، في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كلياً أو جزئياً لاحتواء انتشار الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي.

واتخذت مؤخرًا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررًا من الوباء.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد تزايد إصابات "كورونا"
سبق

أغلقت السلطات المغربية اليوم (الأحد)، عدة أحياء في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشددت السلطات على تعزيز عمليات الرقابة الصحيّة، في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كلياً أو جزئياً لاحتواء انتشار الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي.

واتخذت مؤخرًا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررًا من الوباء.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
07:46 PM

المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد تزايد إصابات "كورونا"

تشديد الرقابة الصحية والتدابير الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,384

أغلقت السلطات المغربية اليوم (الأحد)، عدة أحياء في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشددت السلطات على تعزيز عمليات الرقابة الصحيّة، في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كلياً أو جزئياً لاحتواء انتشار الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي.

واتخذت مؤخرًا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررًا من الوباء.

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