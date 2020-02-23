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العثور على مقيم هندي منتحرًا بحي الجوهرة بجدة.. والشرطة تحقق

لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن

باشرت مساء اليوم الجهات الأمنية بمحافظة جدة حادث وفاة لمقيم من الجنسية الهندية، عُثر عليه وقد لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن في حي الجوهرة بالمحافظة؛ وهو ما أدى إلى وفاته.

وبحسب المعلومات، بُلِّغت دوريات الأمن بالمحافظة عن قيام شخص بإيذاء نفسه؛ وهو ما تسبَّب في وفاته. وعلى الفور انتقل المختصون إلى الموقع.

وأضافت المصادر: فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة هل الحادثة بها شبهة جنائية أم عرضية، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة لمثل هذه الحالات.

حي الجوهرة بجدة الجهات الأمنية

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العثور على مقيم هندي منتحرًا بحي الجوهرة بجدة.. والشرطة تحقق
سبق

باشرت مساء اليوم الجهات الأمنية بمحافظة جدة حادث وفاة لمقيم من الجنسية الهندية، عُثر عليه وقد لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن في حي الجوهرة بالمحافظة؛ وهو ما أدى إلى وفاته.

وبحسب المعلومات، بُلِّغت دوريات الأمن بالمحافظة عن قيام شخص بإيذاء نفسه؛ وهو ما تسبَّب في وفاته. وعلى الفور انتقل المختصون إلى الموقع.

وأضافت المصادر: فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة هل الحادثة بها شبهة جنائية أم عرضية، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة لمثل هذه الحالات.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
08:49 PM

العثور على مقيم هندي منتحرًا بحي الجوهرة بجدة.. والشرطة تحقق

لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن

A A A
هادي العصيمي - جدة
0
1,341

باشرت مساء اليوم الجهات الأمنية بمحافظة جدة حادث وفاة لمقيم من الجنسية الهندية، عُثر عليه وقد لفَّ حبلاً حول رقبته في أعلى "هنجر" بين عمارتَيْن في حي الجوهرة بالمحافظة؛ وهو ما أدى إلى وفاته.

وبحسب المعلومات، بُلِّغت دوريات الأمن بالمحافظة عن قيام شخص بإيذاء نفسه؛ وهو ما تسبَّب في وفاته. وعلى الفور انتقل المختصون إلى الموقع.

وأضافت المصادر: فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقًا في الواقعة لمعرفة هل الحادثة بها شبهة جنائية أم عرضية، فيما تم نقل الجثمان إلى المستشفى، واتخذت الإجراءات اللازمة كافة لمثل هذه الحالات.

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