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في جراحة عاجلة بالرياض .. مواطن ينقذ شقيقه ويتبرع له بجزء من كبده

"آل ثامر" قال إن فعلته ليس إلا واجباً من أخ لأخيه وصلةً يراد بها وجه الله

أنقذ مواطن بالعاصمة الرياض، شقيقه المريض بالكبد من الموت المحقق، عندما سارع بالتبرع بجزء من كبده لشقيقه، وأجريت له جراحة عاجلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض كللت بالنجاح.

وتفصيلا، نجحت عملية زراعة كبد للمواطن مفلح مشعي ال ثامر، بعد مسارعة أخيه نايف مشعي بالتبرع بجزء من كبده، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء وصلة الرحم وإنهاء معاناة أخية مع المرض بفضل الله.

وقال الشاب نايف مشعي ال ثامر أحد منسوبي مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، إنه سعيد جداً بعد تطابق المتطلبات لزراعة الكبد لأخيه ونهايةً بنجاح العملية التي أعادة بحمد الله الصحة والعافية لشقيقه الغالي.

وتابع: "ما فعلته ليس إلا واجباً من أخ لأخيه وصلةً يراد بها وجه الله، والتي حث عليها ديننا الحنيف في بذل صلة الرحم على جميع الأوجه، ومع تلك محبةً لأخي وعضيدي في الدنيا".

يذكر أن عملية زرع الكبد هي إجراء جراحي، يتم فيها إزالة جزء من الكبد من شخص حي سليم وزرعه في شخص لم يعد الكبد لديه يعمل بشكل صحيح، وينمو الكبد المتبقي لدى المتبرِّع ويعود إلى حجمه الطبيعي وقدرته في غضون شهرين بعد إجراء الجراحة، وفي الوقت نفسه ينمو جزء الكبد المزروع ويستعيد وظائف الكبد الطبيعية لدى المتلقي ونسأل الله العظيم أن يمن عليهما بالصحة والعافية.

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في جراحة عاجلة بالرياض .. مواطن ينقذ شقيقه ويتبرع له بجزء من كبده
سبق

أنقذ مواطن بالعاصمة الرياض، شقيقه المريض بالكبد من الموت المحقق، عندما سارع بالتبرع بجزء من كبده لشقيقه، وأجريت له جراحة عاجلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض كللت بالنجاح.

وتفصيلا، نجحت عملية زراعة كبد للمواطن مفلح مشعي ال ثامر، بعد مسارعة أخيه نايف مشعي بالتبرع بجزء من كبده، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء وصلة الرحم وإنهاء معاناة أخية مع المرض بفضل الله.

وقال الشاب نايف مشعي ال ثامر أحد منسوبي مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، إنه سعيد جداً بعد تطابق المتطلبات لزراعة الكبد لأخيه ونهايةً بنجاح العملية التي أعادة بحمد الله الصحة والعافية لشقيقه الغالي.

وتابع: "ما فعلته ليس إلا واجباً من أخ لأخيه وصلةً يراد بها وجه الله، والتي حث عليها ديننا الحنيف في بذل صلة الرحم على جميع الأوجه، ومع تلك محبةً لأخي وعضيدي في الدنيا".

يذكر أن عملية زرع الكبد هي إجراء جراحي، يتم فيها إزالة جزء من الكبد من شخص حي سليم وزرعه في شخص لم يعد الكبد لديه يعمل بشكل صحيح، وينمو الكبد المتبقي لدى المتبرِّع ويعود إلى حجمه الطبيعي وقدرته في غضون شهرين بعد إجراء الجراحة، وفي الوقت نفسه ينمو جزء الكبد المزروع ويستعيد وظائف الكبد الطبيعية لدى المتلقي ونسأل الله العظيم أن يمن عليهما بالصحة والعافية.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:06 PM
اخر تعديل
09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
11:20 PM

في جراحة عاجلة بالرياض .. مواطن ينقذ شقيقه ويتبرع له بجزء من كبده

"آل ثامر" قال إن فعلته ليس إلا واجباً من أخ لأخيه وصلةً يراد بها وجه الله

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أحمد البراهيم - الرياض
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أنقذ مواطن بالعاصمة الرياض، شقيقه المريض بالكبد من الموت المحقق، عندما سارع بالتبرع بجزء من كبده لشقيقه، وأجريت له جراحة عاجلة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض كللت بالنجاح.

وتفصيلا، نجحت عملية زراعة كبد للمواطن مفلح مشعي ال ثامر، بعد مسارعة أخيه نايف مشعي بالتبرع بجزء من كبده، ضارباً بذلك أروع أمثلة الوفاء وصلة الرحم وإنهاء معاناة أخية مع المرض بفضل الله.

وقال الشاب نايف مشعي ال ثامر أحد منسوبي مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، إنه سعيد جداً بعد تطابق المتطلبات لزراعة الكبد لأخيه ونهايةً بنجاح العملية التي أعادة بحمد الله الصحة والعافية لشقيقه الغالي.

وتابع: "ما فعلته ليس إلا واجباً من أخ لأخيه وصلةً يراد بها وجه الله، والتي حث عليها ديننا الحنيف في بذل صلة الرحم على جميع الأوجه، ومع تلك محبةً لأخي وعضيدي في الدنيا".

يذكر أن عملية زرع الكبد هي إجراء جراحي، يتم فيها إزالة جزء من الكبد من شخص حي سليم وزرعه في شخص لم يعد الكبد لديه يعمل بشكل صحيح، وينمو الكبد المتبقي لدى المتبرِّع ويعود إلى حجمه الطبيعي وقدرته في غضون شهرين بعد إجراء الجراحة، وفي الوقت نفسه ينمو جزء الكبد المزروع ويستعيد وظائف الكبد الطبيعية لدى المتلقي ونسأل الله العظيم أن يمن عليهما بالصحة والعافية.

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