حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من استخدام ثلاثة أنواع من أدوات الطهو؛ نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واحتوائها على نِسَب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة. وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات الثلاثة هي: "قِدر الطبخ BRIGHT" و"مقلاة smile"، وأيضًا "قِدر الطبخ SK". وقالت "الهيئة": "أظهرت نتيجة الاختبارات التي أُجريت على العينات، أنها غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية SASO 369/1998". وأوضحت أن المخاطر تتضمن الأضرار الصحية والتأثير المباشر على سلامة المستهلك؛ نظرًا لاحتوائها على نِسَب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الرصاص والألومنيوم وغيرها. يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

3 أنواع من أدوات الطهو تهدد سلامتك.. "المواصفات" تُحذّر المستهلكين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19 حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من استخدام ثلاثة أنواع من أدوات الطهو؛ نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واحتوائها على نِسَب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات الثلاثة هي: "قِدر الطبخ BRIGHT" و"مقلاة smile"، وأيضًا "قِدر الطبخ SK".

وقالت "الهيئة": "أظهرت نتيجة الاختبارات التي أُجريت على العينات، أنها غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية SASO 369/1998".

وأوضحت أن المخاطر تتضمن الأضرار الصحية والتأثير المباشر على سلامة المستهلك؛ نظرًا لاحتوائها على نِسَب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الرصاص والألومنيوم وغيرها.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 09:10 AM

3 أنواع من أدوات الطهو تهدد سلامتك.. "المواصفات" تُحذّر المستهلكين تحتوي نِسَبًا غيرَ مسموح بها من العناصر الثقيلة كـ"الرصاص والألومنيوم"





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حذّرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، من استخدام ثلاثة أنواع من أدوات الطهو؛ نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واحتوائها على نِسَب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة.

وأوضحت الهيئة أن هذه المنتجات الثلاثة هي: "قِدر الطبخ BRIGHT" و"مقلاة smile"، وأيضًا "قِدر الطبخ SK".

وقالت "الهيئة": "أظهرت نتيجة الاختبارات التي أُجريت على العينات، أنها غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية SASO 369/1998".

وأوضحت أن المخاطر تتضمن الأضرار الصحية والتأثير المباشر على سلامة المستهلك؛ نظرًا لاحتوائها على نِسَب غير مسموح بها من العناصر الثقيلة مثل الرصاص والألومنيوم وغيرها.

يُذكر أن الهيئة تقوم بسحب عينات عشوائية من السوق مباشرة، بالإضافة إلى خطوط الإنتاج أو المستودعات؛ وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح القواعد الفنية السعودية للمنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.