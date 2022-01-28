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ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 58 قتيلاً وأكثر من 300 مفقود

العدد مرشح للارتفاع ولم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على ناجين جدد

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً؛ فيما لا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.

ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين.

وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم الأحد عن عملهم، كإجراء احترازي للسلامة؛ حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثانٍ في المنطقة.

يُذكر أن السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة؛ مما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.

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ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 58 قتيلاً وأكثر من 300 مفقود
سبق

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً؛ فيما لا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.

ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين.

وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم الأحد عن عملهم، كإجراء احترازي للسلامة؛ حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثانٍ في المنطقة.

يُذكر أن السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة؛ مما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:46 AM

ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 58 قتيلاً وأكثر من 300 مفقود

العدد مرشح للارتفاع ولم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على ناجين جدد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً؛ فيما لا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.

ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين.

وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم الأحد عن عملهم، كإجراء احترازي للسلامة؛ حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثانٍ في المنطقة.

يُذكر أن السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة؛ مما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.

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