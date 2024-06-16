1650 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة والإجمالي يقارب 90 ألفاً

بيان وزارة الصحة: تسجيل 4267 إصابة جديدة بالفيروس

بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ 89540 ألف حالة في المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، اليوم، ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 1650 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، كما كشفت عن تسجيل 4267 حالة إصابة جديدة.