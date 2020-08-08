كشف شريط فيديو محاكاة أن طائرة الركاب الهندية التابعة لخطوط "إير إنديا إكسبرس"، واجهت خلال هبوطها أمس الجمعة، أحوالًا جوية سيئة وأمطارًا غزيرة في مطار جنوبي الهند، فدارت الطائرة حول المطار مرة، ثم عاودت الهبوط في المرة الثانية، لكنها تجاوزت ممر الهبوط وانزلقت في وادٍ ضيق، فانشطرت إلى نصفين. وتحطمت الطائرة في مطار كوزيكود في كاليكوت بولاية كيرالا. وحسب وسائل إعلام محلية: فقد لقي 20 شخصًا مصرعهم بينهم الطياران، وأصيب أكثر من 120 في تحطم الطائرة القادمة من دبي وعلى متنها 191 شخصًا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة. وحسب صحيفة "فينانشيال إكسبريس" الهندية: فإن 22 مصابًا في حالة حرجة. وقال راجيف جين المتحدث باسم وزارة الطيران المدني: إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها. وقال إن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضًا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وأضاف أنه كان على متن الطائرة 174 راكبًا بالغًا و10 أطفال وطياران وخمسة من أفراد طاقم الطائرة. وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلًا: إنه "تألم من حادث الطائرة في كوزيكود"، مبينًا أنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا. وقال وزير الداخلية أميت شاه، في تغريدة على "تويتر": إنه حزن عندما علم بالحادث المأساوي لطائرة إير إنديا إكسبريس في كوزيكود.

فيديو محاكاة.. شاهد لحظة تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين أيمن حسن سبق 2020-08-08 كشف شريط فيديو محاكاة أن طائرة الركاب الهندية التابعة لخطوط "إير إنديا إكسبرس"، واجهت خلال هبوطها أمس الجمعة، أحوالًا جوية سيئة وأمطارًا غزيرة في مطار جنوبي الهند، فدارت الطائرة حول المطار مرة، ثم عاودت الهبوط في المرة الثانية، لكنها تجاوزت ممر الهبوط وانزلقت في وادٍ ضيق، فانشطرت إلى نصفين.



وتحطمت الطائرة في مطار كوزيكود في كاليكوت بولاية كيرالا.



وحسب وسائل إعلام محلية: فقد لقي 20 شخصًا مصرعهم بينهم الطياران، وأصيب أكثر من 120 في تحطم الطائرة القادمة من دبي وعلى متنها 191 شخصًا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة.



وحسب صحيفة "فينانشيال إكسبريس" الهندية: فإن 22 مصابًا في حالة حرجة.



وقال راجيف جين المتحدث باسم وزارة الطيران المدني: إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها.



وقال إن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضًا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وأضاف أنه كان على متن الطائرة 174 راكبًا بالغًا و10 أطفال وطياران وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.



وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلًا: إنه "تألم من حادث الطائرة في كوزيكود"، مبينًا أنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا.



وقال وزير الداخلية أميت شاه، في تغريدة على "تويتر": إنه حزن عندما علم بالحادث المأساوي لطائرة إير إنديا إكسبريس في كوزيكود.



08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441 12:41 PM

فيديو محاكاة.. شاهد لحظة تحطم الطائرة الهندية وانشطارها إلى نصفين صحيفة هندية: 22 مصابًا في حالة حرجة





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كشف شريط فيديو محاكاة أن طائرة الركاب الهندية التابعة لخطوط "إير إنديا إكسبرس"، واجهت خلال هبوطها أمس الجمعة، أحوالًا جوية سيئة وأمطارًا غزيرة في مطار جنوبي الهند، فدارت الطائرة حول المطار مرة، ثم عاودت الهبوط في المرة الثانية، لكنها تجاوزت ممر الهبوط وانزلقت في وادٍ ضيق، فانشطرت إلى نصفين.



وتحطمت الطائرة في مطار كوزيكود في كاليكوت بولاية كيرالا.



وحسب وسائل إعلام محلية: فقد لقي 20 شخصًا مصرعهم بينهم الطياران، وأصيب أكثر من 120 في تحطم الطائرة القادمة من دبي وعلى متنها 191 شخصًا، لدى هبوطها خلال أحوال جوية سيئة.



وحسب صحيفة "فينانشيال إكسبريس" الهندية: فإن 22 مصابًا في حالة حرجة.



وقال راجيف جين المتحدث باسم وزارة الطيران المدني: إنه لم يتم الإبلاغ عن حريق على طائرة بوينج 737 بعد هبوطها.



وقال إن الطائرة حلقت من دبي إلى كوزيكود، المعروفة أيضًا باسم كاليكوت، في ولاية كيرالا بجنوب الهند، وأضاف أنه كان على متن الطائرة 174 راكبًا بالغًا و10 أطفال وطياران وخمسة من أفراد طاقم الطائرة.



وغرد رئيس الوزراء ناريندرا مودي قائلًا: إنه "تألم من حادث الطائرة في كوزيكود"، مبينًا أنه تحدث إلى أكبر مسؤول منتخب في ولاية كيرالا.



وقال وزير الداخلية أميت شاه، في تغريدة على "تويتر": إنه حزن عندما علم بالحادث المأساوي لطائرة إير إنديا إكسبريس في كوزيكود.

