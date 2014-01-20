النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نسائي "خيركم" يحتفين بالمتأهلات في مسابقة الملك سلمان  لحفظ القرآن

تصدرت حافظات جدة جمعيات المنطقة

احتفى القسم النسائي بجمعية "خيركم" بجدة، في ختتام فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم المشاركة في المسابقة والفائزات والمتأهلات إلى التصفيات النهائية بها على مستوى المملكة.

وقالت مديرة مراكز الإشراف بالقسم النسائي بـ"خيركم"، أمينة الرحيلي، في كلمتها خلال الحفل: تتلألأ سماء "خيركم" اليوم فرحًا وابتهاجًا بتكريم حافظات كتاب الله، لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ونسأل الله، أن يديم على هذا الصرح الشامخ فضله وكرمه، ويزيده تكريمًا وتشريفًا بتخريج الحافظات على مدى أعوامٍ عديدة، وأن يحفظ بلاد الحرمين منارًا يشع ضياء بالقرآن.

وهنأت "الرحيلي" الفائزات في المسابقة واللاتي تأهل منهن ست حافظات إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة في الرياض.

تخلل الحفل الخطابي، في ختام المسابقة المحلية، العديد من الكلمات التحفيزية، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزات المتأهلات إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المملكة، وهنّ من جمعية "خيركم": الطالبة سارة علي بابعير، والتي حصلت على المركز الأول في الفرع الأول، وغيداء خالد وصفي، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثاني، وريم ماهر المدني، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثالث، ومن جمعية القرآن بمكة، حصدت الطالبة عائشة سودان الزهراني، المركز الثاني في الفرع الثاني، ومروة فؤاد الحسن، المركز الأول في الفرع الرابع، بينما ذهب المركز الأول في الفرع الخامس لجمعية القرآن بتربة، عبر الطالبة تغريد عبده تركي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نسائي "خيركم" يحتفين بالمتأهلات في مسابقة الملك سلمان  لحفظ القرآن
سبق

احتفى القسم النسائي بجمعية "خيركم" بجدة، في ختتام فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم المشاركة في المسابقة والفائزات والمتأهلات إلى التصفيات النهائية بها على مستوى المملكة.

وقالت مديرة مراكز الإشراف بالقسم النسائي بـ"خيركم"، أمينة الرحيلي، في كلمتها خلال الحفل: تتلألأ سماء "خيركم" اليوم فرحًا وابتهاجًا بتكريم حافظات كتاب الله، لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ونسأل الله، أن يديم على هذا الصرح الشامخ فضله وكرمه، ويزيده تكريمًا وتشريفًا بتخريج الحافظات على مدى أعوامٍ عديدة، وأن يحفظ بلاد الحرمين منارًا يشع ضياء بالقرآن.

وهنأت "الرحيلي" الفائزات في المسابقة واللاتي تأهل منهن ست حافظات إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة في الرياض.

تخلل الحفل الخطابي، في ختام المسابقة المحلية، العديد من الكلمات التحفيزية، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزات المتأهلات إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المملكة، وهنّ من جمعية "خيركم": الطالبة سارة علي بابعير، والتي حصلت على المركز الأول في الفرع الأول، وغيداء خالد وصفي، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثاني، وريم ماهر المدني، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثالث، ومن جمعية القرآن بمكة، حصدت الطالبة عائشة سودان الزهراني، المركز الثاني في الفرع الثاني، ومروة فؤاد الحسن، المركز الأول في الفرع الرابع، بينما ذهب المركز الأول في الفرع الخامس لجمعية القرآن بتربة، عبر الطالبة تغريد عبده تركي.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
05:40 PM

نسائي "خيركم" يحتفين بالمتأهلات في مسابقة الملك سلمان  لحفظ القرآن

تصدرت حافظات جدة جمعيات المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
36

احتفى القسم النسائي بجمعية "خيركم" بجدة، في ختتام فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم المشاركة في المسابقة والفائزات والمتأهلات إلى التصفيات النهائية بها على مستوى المملكة.

وقالت مديرة مراكز الإشراف بالقسم النسائي بـ"خيركم"، أمينة الرحيلي، في كلمتها خلال الحفل: تتلألأ سماء "خيركم" اليوم فرحًا وابتهاجًا بتكريم حافظات كتاب الله، لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ونسأل الله، أن يديم على هذا الصرح الشامخ فضله وكرمه، ويزيده تكريمًا وتشريفًا بتخريج الحافظات على مدى أعوامٍ عديدة، وأن يحفظ بلاد الحرمين منارًا يشع ضياء بالقرآن.

وهنأت "الرحيلي" الفائزات في المسابقة واللاتي تأهل منهن ست حافظات إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة في الرياض.

تخلل الحفل الخطابي، في ختام المسابقة المحلية، العديد من الكلمات التحفيزية، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزات المتأهلات إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المملكة، وهنّ من جمعية "خيركم": الطالبة سارة علي بابعير، والتي حصلت على المركز الأول في الفرع الأول، وغيداء خالد وصفي، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثاني، وريم ماهر المدني، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثالث، ومن جمعية القرآن بمكة، حصدت الطالبة عائشة سودان الزهراني، المركز الثاني في الفرع الثاني، ومروة فؤاد الحسن، المركز الأول في الفرع الرابع، بينما ذهب المركز الأول في الفرع الخامس لجمعية القرآن بتربة، عبر الطالبة تغريد عبده تركي.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,389
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,113
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,503
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,377

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة