نسائي "خيركم" يحتفين بالمتأهلات في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

تصدرت حافظات جدة جمعيات المنطقة

احتفى القسم النسائي بجمعية "خيركم" بجدة، في ختتام فعاليات المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة، بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم المشاركة في المسابقة والفائزات والمتأهلات إلى التصفيات النهائية بها على مستوى المملكة.

وقالت مديرة مراكز الإشراف بالقسم النسائي بـ"خيركم"، أمينة الرحيلي، في كلمتها خلال الحفل: تتلألأ سماء "خيركم" اليوم فرحًا وابتهاجًا بتكريم حافظات كتاب الله، لجائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ونسأل الله، أن يديم على هذا الصرح الشامخ فضله وكرمه، ويزيده تكريمًا وتشريفًا بتخريج الحافظات على مدى أعوامٍ عديدة، وأن يحفظ بلاد الحرمين منارًا يشع ضياء بالقرآن.

وهنأت "الرحيلي" الفائزات في المسابقة واللاتي تأهل منهن ست حافظات إلى التصفيات النهائية في المسابقة على مستوى المملكة في الرياض.

تخلل الحفل الخطابي، في ختام المسابقة المحلية، العديد من الكلمات التحفيزية، وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزات المتأهلات إلى المرحلة النهائية من المسابقة على مستوى المملكة، وهنّ من جمعية "خيركم": الطالبة سارة علي بابعير، والتي حصلت على المركز الأول في الفرع الأول، وغيداء خالد وصفي، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثاني، وريم ماهر المدني، الفائزة بالمركز الأول في الفرع الثالث، ومن جمعية القرآن بمكة، حصدت الطالبة عائشة سودان الزهراني، المركز الثاني في الفرع الثاني، ومروة فؤاد الحسن، المركز الأول في الفرع الرابع، بينما ذهب المركز الأول في الفرع الخامس لجمعية القرآن بتربة، عبر الطالبة تغريد عبده تركي.