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مكة.. حملات تفتيشية ومداهمة تضبط 80 مخالفًا لنظامَي العمل والإقامة

شَنّتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري

أسفرت حملة شنتها أمانة العاصمة المقدسة -بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري- عن ضبط 80 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، ‏داهمت بلدية المسفلة الفرعية السوق العشوائي بحي الخالدية بمكة المكرمة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.. أسفر عن ذلك مصادرة وإتلاف (15) طن أسماك و(25) طن خضروات، و(15) طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 80 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

حملات تفتيشية مخالفي نظام الإقامة أمانة العاصمة المقدسة

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مكة.. حملات تفتيشية ومداهمة تضبط 80 مخالفًا لنظامَي العمل والإقامة
سبق

أسفرت حملة شنتها أمانة العاصمة المقدسة -بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري- عن ضبط 80 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، ‏داهمت بلدية المسفلة الفرعية السوق العشوائي بحي الخالدية بمكة المكرمة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.. أسفر عن ذلك مصادرة وإتلاف (15) طن أسماك و(25) طن خضروات، و(15) طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 80 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
10:10 AM

مكة.. حملات تفتيشية ومداهمة تضبط 80 مخالفًا لنظامَي العمل والإقامة

شَنّتها أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,481

أسفرت حملة شنتها أمانة العاصمة المقدسة -بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري- عن ضبط 80 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل بمكة المكرمة.

وتفصيلًا، ‏داهمت بلدية المسفلة الفرعية السوق العشوائي بحي الخالدية بمكة المكرمة، بالتعاون مع شعبة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.. أسفر عن ذلك مصادرة وإتلاف (15) طن أسماك و(25) طن خضروات، و(15) طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 80 مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

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