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السفير الأسترالي: حفاوة كبيرة بالحجاج في المملكة .. والتقنية سهلت قدومهم

ناقش مع رئيس مؤسسة مسلمي أوروبا الخدمات المقدمة للحجاج الأستراليين

أثنى السفير الأسترالي السيد رضوان جدوت على التطويرات الحديثة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وكذلك التقنيات المستحدثة في الموسم الحالي 1440هـ.

وثمّن "جودت" الاستقبال الذي يلقاه الحجاج الأستراليون كل موسم حج من قِبل الحكومة السعودية، بالإضافة إلى التسهيلات التي يحظون بها منذ وصولهم وخلال تأديتهم المشاعر وحتى عودتهم إلى بلادهم.

ونوه السفير "جودت" بمجهودات رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي، حيث استقبله الأخير بمقر المؤسسة وناقشا الخدمات المقدمة للحجاج الأستراليين، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للحجيج الأستراليين.

واعتبر أن التقنيات الحديثة والمتمثلة باللوحة الإلكترونية التي تظهر مؤشرات قدوم الحجاج أولاً بأول عبر الرحلات الجوية من حيث رقم الرحلة وتاريخ الوصول ووقت الوصول والشركة الناقلة وعدد الحجاج ورقم العقد السكني واسم العمارة وعنوان السكن، علاوة على مؤشرات إجمالي عدد الحجاج الواصلين لكل مكتب مجموعة خدمة ميدانية وإجمالي عدد الحجاج اليومي الواصلين عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالإضافة إلى مؤشر اكتمال استقبال الحجاج بأنها تمثل خدمة متميزة غير مسبوقة.

من جهة أخرى، أكد عنقاوي أن الحجاج الأستراليين البالغ عددهم قرابة 3 آلاف حاج اعتادوا تأدية مشاعرهم كل عام بيسر وسهولة، كونهم منظمين ويتعاطون مع التعليمات التي تبلغهم إياها المؤسسة بأدائية عالية، تمكنهم أداء فريضتهم بسلالة كبيرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الأسترالي: حفاوة كبيرة بالحجاج في المملكة .. والتقنية سهلت قدومهم
سبق

أثنى السفير الأسترالي السيد رضوان جدوت على التطويرات الحديثة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وكذلك التقنيات المستحدثة في الموسم الحالي 1440هـ.

وثمّن "جودت" الاستقبال الذي يلقاه الحجاج الأستراليون كل موسم حج من قِبل الحكومة السعودية، بالإضافة إلى التسهيلات التي يحظون بها منذ وصولهم وخلال تأديتهم المشاعر وحتى عودتهم إلى بلادهم.

ونوه السفير "جودت" بمجهودات رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي، حيث استقبله الأخير بمقر المؤسسة وناقشا الخدمات المقدمة للحجاج الأستراليين، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للحجيج الأستراليين.

واعتبر أن التقنيات الحديثة والمتمثلة باللوحة الإلكترونية التي تظهر مؤشرات قدوم الحجاج أولاً بأول عبر الرحلات الجوية من حيث رقم الرحلة وتاريخ الوصول ووقت الوصول والشركة الناقلة وعدد الحجاج ورقم العقد السكني واسم العمارة وعنوان السكن، علاوة على مؤشرات إجمالي عدد الحجاج الواصلين لكل مكتب مجموعة خدمة ميدانية وإجمالي عدد الحجاج اليومي الواصلين عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالإضافة إلى مؤشر اكتمال استقبال الحجاج بأنها تمثل خدمة متميزة غير مسبوقة.

من جهة أخرى، أكد عنقاوي أن الحجاج الأستراليين البالغ عددهم قرابة 3 آلاف حاج اعتادوا تأدية مشاعرهم كل عام بيسر وسهولة، كونهم منظمين ويتعاطون مع التعليمات التي تبلغهم إياها المؤسسة بأدائية عالية، تمكنهم أداء فريضتهم بسلالة كبيرة.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
10:48 PM

السفير الأسترالي: حفاوة كبيرة بالحجاج في المملكة .. والتقنية سهلت قدومهم

ناقش مع رئيس مؤسسة مسلمي أوروبا الخدمات المقدمة للحجاج الأستراليين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أثنى السفير الأسترالي السيد رضوان جدوت على التطويرات الحديثة بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا وكذلك التقنيات المستحدثة في الموسم الحالي 1440هـ.

وثمّن "جودت" الاستقبال الذي يلقاه الحجاج الأستراليون كل موسم حج من قِبل الحكومة السعودية، بالإضافة إلى التسهيلات التي يحظون بها منذ وصولهم وخلال تأديتهم المشاعر وحتى عودتهم إلى بلادهم.

ونوه السفير "جودت" بمجهودات رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي، حيث استقبله الأخير بمقر المؤسسة وناقشا الخدمات المقدمة للحجاج الأستراليين، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للحجيج الأستراليين.

واعتبر أن التقنيات الحديثة والمتمثلة باللوحة الإلكترونية التي تظهر مؤشرات قدوم الحجاج أولاً بأول عبر الرحلات الجوية من حيث رقم الرحلة وتاريخ الوصول ووقت الوصول والشركة الناقلة وعدد الحجاج ورقم العقد السكني واسم العمارة وعنوان السكن، علاوة على مؤشرات إجمالي عدد الحجاج الواصلين لكل مكتب مجموعة خدمة ميدانية وإجمالي عدد الحجاج اليومي الواصلين عبر مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بالإضافة إلى مؤشر اكتمال استقبال الحجاج بأنها تمثل خدمة متميزة غير مسبوقة.

من جهة أخرى، أكد عنقاوي أن الحجاج الأستراليين البالغ عددهم قرابة 3 آلاف حاج اعتادوا تأدية مشاعرهم كل عام بيسر وسهولة، كونهم منظمين ويتعاطون مع التعليمات التي تبلغهم إياها المؤسسة بأدائية عالية، تمكنهم أداء فريضتهم بسلالة كبيرة.

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