"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة على تبوك تتواصل حتى 5 مساءً

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل محافظات عدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تضمن رياحاً نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الوجه وأملج وضباء وشرما بنيوم.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.