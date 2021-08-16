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"دار وإعمار" تحصد جوائز سكني 2021 كأفضل مطور عقاري بالمملكة

عن مشروعيْها "سرايا النرجس" شمال الرياض و"الغروب" بمدينة الخبر

حصدت شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، جوائز ملتقى سكني للربع الثاني 2021، بحصولها على جائزة أفضل مطوّر عقاري في المملكة عن فئة أكثر من 1000 وحدة سكنية لمشروعها السكني "سرايا النرجس" الذي تعمل الشركة على تطويره شمال مدينة الرياض، وفئة أقل من 500 وحدة سكنية والتي ذهبت لصالح مشروعها السكني "سرايا الغروب" التي أنجزت الشركة تطويره في مدينة الخبر وأنهت عملية تسليمه لمستحقيه.

جاء هذا التكريم، ضمن فعاليات ملتقى سكني للربع الثاني 2021، الذي انعقد مساء أمس في الرياض؛ حيث قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتسليم الجوائز التقديرية للرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي؛ تقديرًا للأداء المتميز، والإنجازات المتتالية التي حققتها "دار وإعمار" في تطوير سلسلة المشاريع السكنية تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني".

وأعرب الخنيزي عن اعتزاز "دار وإعمار" بهذا التكريم، وما يمثله من ثمرة لجهود الشركة وريادتها في تنفيذ المشاريع السكنية تحت مظلة برنامج "سكني"، ورفد احتياجات المواطنين من الوحدات القائمة ضمن أحياء سكنية تعكس مفهوم "جودة الحياة"؛ مؤكدًا حرص "دار وإعمار" على تعزيز مسيرة الشراكة مع وزارة الإسكان، والدفع بخطواتها نحو الأمام، عبر تسخير كافة طاقاتها وإمكاناتها على النحو الذي يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى نسبة 70%.

وتعد شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، من أبرز المطورين العقاريين من شركاء الشركة الوطنية للإسكان؛ حيث يجمعهما ثلاثة مشاريع سكنية تضطلع بتطويرها في كل من الرياض والخبر بعدد 2.346 وحدة سكنية، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1.281.585م2.

وكانت الشركة قد أنهت مؤخرًا عملية تسليم كامل الوحدات السكنية لمشروعها "سرايا الغروب" بعدد 116 فيلا سكنية متنوعة المساحات، في الوقت الذي تواصل فيه عملية الإنجاز بنسبة تجاوزت أكثر من 90% في مشروعها "سرايا النرجس" بعدد 1294 فيلا سكنية؛ فيما أطلقت الشركة عملياتها الإنشائية لأحدث مشاريعها "فلل سرايا الجوان" القائم ضمن مشروع "مرسيه" شمال مدينة الرياض بعدد 936 وحدة سكنية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دار وإعمار" تحصد جوائز سكني 2021 كأفضل مطور عقاري بالمملكة
سبق

حصدت شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، جوائز ملتقى سكني للربع الثاني 2021، بحصولها على جائزة أفضل مطوّر عقاري في المملكة عن فئة أكثر من 1000 وحدة سكنية لمشروعها السكني "سرايا النرجس" الذي تعمل الشركة على تطويره شمال مدينة الرياض، وفئة أقل من 500 وحدة سكنية والتي ذهبت لصالح مشروعها السكني "سرايا الغروب" التي أنجزت الشركة تطويره في مدينة الخبر وأنهت عملية تسليمه لمستحقيه.

جاء هذا التكريم، ضمن فعاليات ملتقى سكني للربع الثاني 2021، الذي انعقد مساء أمس في الرياض؛ حيث قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتسليم الجوائز التقديرية للرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي؛ تقديرًا للأداء المتميز، والإنجازات المتتالية التي حققتها "دار وإعمار" في تطوير سلسلة المشاريع السكنية تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني".

وأعرب الخنيزي عن اعتزاز "دار وإعمار" بهذا التكريم، وما يمثله من ثمرة لجهود الشركة وريادتها في تنفيذ المشاريع السكنية تحت مظلة برنامج "سكني"، ورفد احتياجات المواطنين من الوحدات القائمة ضمن أحياء سكنية تعكس مفهوم "جودة الحياة"؛ مؤكدًا حرص "دار وإعمار" على تعزيز مسيرة الشراكة مع وزارة الإسكان، والدفع بخطواتها نحو الأمام، عبر تسخير كافة طاقاتها وإمكاناتها على النحو الذي يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى نسبة 70%.

وتعد شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، من أبرز المطورين العقاريين من شركاء الشركة الوطنية للإسكان؛ حيث يجمعهما ثلاثة مشاريع سكنية تضطلع بتطويرها في كل من الرياض والخبر بعدد 2.346 وحدة سكنية، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1.281.585م2.

وكانت الشركة قد أنهت مؤخرًا عملية تسليم كامل الوحدات السكنية لمشروعها "سرايا الغروب" بعدد 116 فيلا سكنية متنوعة المساحات، في الوقت الذي تواصل فيه عملية الإنجاز بنسبة تجاوزت أكثر من 90% في مشروعها "سرايا النرجس" بعدد 1294 فيلا سكنية؛ فيما أطلقت الشركة عملياتها الإنشائية لأحدث مشاريعها "فلل سرايا الجوان" القائم ضمن مشروع "مرسيه" شمال مدينة الرياض بعدد 936 وحدة سكنية.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
12:05 PM

"دار وإعمار" تحصد جوائز سكني 2021 كأفضل مطور عقاري بالمملكة

عن مشروعيْها "سرايا النرجس" شمال الرياض و"الغروب" بمدينة الخبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصدت شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، جوائز ملتقى سكني للربع الثاني 2021، بحصولها على جائزة أفضل مطوّر عقاري في المملكة عن فئة أكثر من 1000 وحدة سكنية لمشروعها السكني "سرايا النرجس" الذي تعمل الشركة على تطويره شمال مدينة الرياض، وفئة أقل من 500 وحدة سكنية والتي ذهبت لصالح مشروعها السكني "سرايا الغروب" التي أنجزت الشركة تطويره في مدينة الخبر وأنهت عملية تسليمه لمستحقيه.

جاء هذا التكريم، ضمن فعاليات ملتقى سكني للربع الثاني 2021، الذي انعقد مساء أمس في الرياض؛ حيث قام وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بتسليم الجوائز التقديرية للرئيس التنفيذي لشركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري أسامة الخنيزي؛ تقديرًا للأداء المتميز، والإنجازات المتتالية التي حققتها "دار وإعمار" في تطوير سلسلة المشاريع السكنية تحت مظلة شراكتها مع برنامج "سكني".

وأعرب الخنيزي عن اعتزاز "دار وإعمار" بهذا التكريم، وما يمثله من ثمرة لجهود الشركة وريادتها في تنفيذ المشاريع السكنية تحت مظلة برنامج "سكني"، ورفد احتياجات المواطنين من الوحدات القائمة ضمن أحياء سكنية تعكس مفهوم "جودة الحياة"؛ مؤكدًا حرص "دار وإعمار" على تعزيز مسيرة الشراكة مع وزارة الإسكان، والدفع بخطواتها نحو الأمام، عبر تسخير كافة طاقاتها وإمكاناتها على النحو الذي يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة تملك المواطنين للسكن إلى نسبة 70%.

وتعد شركة "دار وإعمار" للاستثمار والتطوير العقاري، من أبرز المطورين العقاريين من شركاء الشركة الوطنية للإسكان؛ حيث يجمعهما ثلاثة مشاريع سكنية تضطلع بتطويرها في كل من الرياض والخبر بعدد 2.346 وحدة سكنية، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 1.281.585م2.

وكانت الشركة قد أنهت مؤخرًا عملية تسليم كامل الوحدات السكنية لمشروعها "سرايا الغروب" بعدد 116 فيلا سكنية متنوعة المساحات، في الوقت الذي تواصل فيه عملية الإنجاز بنسبة تجاوزت أكثر من 90% في مشروعها "سرايا النرجس" بعدد 1294 فيلا سكنية؛ فيما أطلقت الشركة عملياتها الإنشائية لأحدث مشاريعها "فلل سرايا الجوان" القائم ضمن مشروع "مرسيه" شمال مدينة الرياض بعدد 936 وحدة سكنية.

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