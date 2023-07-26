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10 نزلاء بسجون جدة يتمون حفظ القرآن ضمن 11 حلقة قرآنية

يستفيد منها 1250 نزيلاً وتسقط نصف محكوميتهم

أتمّ 10 نزلاء بالسجن العام في بريمان وإصلاحية جدة حفظ كتاب الله الكريم منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد انضمامهم لحلقات القرآن والتي تقيمها جمعية خيركم بجدة ويشرف عليها نخبة من المعلمين.

وكشف رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن خيركم تعد أول جمعية أطلقت حلقات في سجون المملكة وأول من أطلق برنامج نزيل، والذي يختص باختبارات النزلاء إلكترونياً، وجرى تعميمه بعد نجاحه على كافة جمعيات القرآن الكريم بالمملكة.

وذكر المهندس حنفي أن حلقات القرآن الكريم في السجون والإصلاحيات، حققت الثمار المرجوة منها في تغيير أحوال وسلوكيات نزلائها، وتهذيب أخلاقهم وتقويم تصرفاتهم، وربطهم بكتاب الله الكريم.

وبين حنفي أن كتاب الله هو المصدر الأول والأعظم لتعزيز القيم وأنه كتاب تربية وتهذيب وتطوير وتجديد لكل أمور الإنسان في حياته إن أراد الدنيا أو أراد الآخرة، مشيراً إلى أن جيلاً يتربى على القرآن الكريم والقيم والمبادئ الإسلامية جيل قوي يقف على قاعدة صلبة لا يتأثر بالمتغيرات السلبية، ويتفاعل مع المتغيرات الإيجابية ويستفيد منها ويفيد مجتمعه.

هذا وتقيم خيركم 11 حلقة قرآنية موزعة على السجن العام ببريمان والشميسي وإصلاحية ذهبان ويستفيد منها 1250 نزيلاً، والذين تسقط نصف محكوميتهم فور حفظهم القرآن الكريم كاملاً، ويحصلون على شهادات إتمام حفظ كتاب الله.

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10 نزلاء بسجون جدة يتمون حفظ القرآن ضمن 11 حلقة قرآنية
سبق

أتمّ 10 نزلاء بالسجن العام في بريمان وإصلاحية جدة حفظ كتاب الله الكريم منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد انضمامهم لحلقات القرآن والتي تقيمها جمعية خيركم بجدة ويشرف عليها نخبة من المعلمين.

وكشف رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن خيركم تعد أول جمعية أطلقت حلقات في سجون المملكة وأول من أطلق برنامج نزيل، والذي يختص باختبارات النزلاء إلكترونياً، وجرى تعميمه بعد نجاحه على كافة جمعيات القرآن الكريم بالمملكة.

وذكر المهندس حنفي أن حلقات القرآن الكريم في السجون والإصلاحيات، حققت الثمار المرجوة منها في تغيير أحوال وسلوكيات نزلائها، وتهذيب أخلاقهم وتقويم تصرفاتهم، وربطهم بكتاب الله الكريم.

وبين حنفي أن كتاب الله هو المصدر الأول والأعظم لتعزيز القيم وأنه كتاب تربية وتهذيب وتطوير وتجديد لكل أمور الإنسان في حياته إن أراد الدنيا أو أراد الآخرة، مشيراً إلى أن جيلاً يتربى على القرآن الكريم والقيم والمبادئ الإسلامية جيل قوي يقف على قاعدة صلبة لا يتأثر بالمتغيرات السلبية، ويتفاعل مع المتغيرات الإيجابية ويستفيد منها ويفيد مجتمعه.

هذا وتقيم خيركم 11 حلقة قرآنية موزعة على السجن العام ببريمان والشميسي وإصلاحية ذهبان ويستفيد منها 1250 نزيلاً، والذين تسقط نصف محكوميتهم فور حفظهم القرآن الكريم كاملاً، ويحصلون على شهادات إتمام حفظ كتاب الله.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
04:34 PM

10 نزلاء بسجون جدة يتمون حفظ القرآن ضمن 11 حلقة قرآنية

يستفيد منها 1250 نزيلاً وتسقط نصف محكوميتهم

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عبدالله الراجحي - جدة
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أتمّ 10 نزلاء بالسجن العام في بريمان وإصلاحية جدة حفظ كتاب الله الكريم منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد انضمامهم لحلقات القرآن والتي تقيمها جمعية خيركم بجدة ويشرف عليها نخبة من المعلمين.

وكشف رئيس جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن خيركم تعد أول جمعية أطلقت حلقات في سجون المملكة وأول من أطلق برنامج نزيل، والذي يختص باختبارات النزلاء إلكترونياً، وجرى تعميمه بعد نجاحه على كافة جمعيات القرآن الكريم بالمملكة.

وذكر المهندس حنفي أن حلقات القرآن الكريم في السجون والإصلاحيات، حققت الثمار المرجوة منها في تغيير أحوال وسلوكيات نزلائها، وتهذيب أخلاقهم وتقويم تصرفاتهم، وربطهم بكتاب الله الكريم.

وبين حنفي أن كتاب الله هو المصدر الأول والأعظم لتعزيز القيم وأنه كتاب تربية وتهذيب وتطوير وتجديد لكل أمور الإنسان في حياته إن أراد الدنيا أو أراد الآخرة، مشيراً إلى أن جيلاً يتربى على القرآن الكريم والقيم والمبادئ الإسلامية جيل قوي يقف على قاعدة صلبة لا يتأثر بالمتغيرات السلبية، ويتفاعل مع المتغيرات الإيجابية ويستفيد منها ويفيد مجتمعه.

هذا وتقيم خيركم 11 حلقة قرآنية موزعة على السجن العام ببريمان والشميسي وإصلاحية ذهبان ويستفيد منها 1250 نزيلاً، والذين تسقط نصف محكوميتهم فور حفظهم القرآن الكريم كاملاً، ويحصلون على شهادات إتمام حفظ كتاب الله.

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