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النيابة العامة تحقق مع المسيء للملتحقات بالقطاع الأمني

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدائرة المختصة في النيابة باشرت إجراءات التحقيق مع شخص؛ أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية من خلال مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن مركز الرصد في النيابة العامة وثَّق إساءة المذكور في وقت سابق؛ وتلا ذلك أصدر معالي النائب العام أمره بالقبض على المذكور بناء على مقتضى المادتَيْن (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل مَن يتعرض بسوء لرجال الأمن، أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية.

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النيابة العامة تحقق مع المسيء للملتحقات بالقطاع الأمني
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدائرة المختصة في النيابة باشرت إجراءات التحقيق مع شخص؛ أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية من خلال مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن مركز الرصد في النيابة العامة وثَّق إساءة المذكور في وقت سابق؛ وتلا ذلك أصدر معالي النائب العام أمره بالقبض على المذكور بناء على مقتضى المادتَيْن (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل مَن يتعرض بسوء لرجال الأمن، أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
11:42 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
01:06 AM

النيابة العامة تحقق مع المسيء للملتحقات بالقطاع الأمني

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
7,396

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن الدائرة المختصة في النيابة باشرت إجراءات التحقيق مع شخص؛ أساء إلى الملتحقات بالقطاعات الأمنية العسكرية من خلال مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر إن مركز الرصد في النيابة العامة وثَّق إساءة المذكور في وقت سابق؛ وتلا ذلك أصدر معالي النائب العام أمره بالقبض على المذكور بناء على مقتضى المادتَيْن (الـ١٥، والـ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية بعد إجراءات البحث والتحري، وتحليل المعرفات الرقمية، والتأكد من كونه المعني بالإجراء.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة وتجريم كل مَن يتعرض بسوء لرجال الأمن، أو يقلل من جهود الأجهزة الأمنية.

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