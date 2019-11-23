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"لوتشيسكو": سنحول الحلم لحقيقة.. أوتوسوكي: ستشاهدون فريقًا مختلفًا

مدربا الهلال وأوراوا في المؤتمر الصحفي قبل النهائي

وعد المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، بتحقيق اللقب الآسيوي حينما يواجهون أوراوا غدًا في إياب الدور النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اندريه كاريلو، من تمريرة عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وقال رازفان في المؤتمر الصحفي: "الجميع على قدر المسؤولية في الهلال، ويعرفون ما تمثله المباراة من أهمية".

وأضاف: "لا أعذار في مباراة الغد.. الكرة في ـقدام اللاعبين لتحقيق الحلم الذي ينتظره عشاق الفريق".

كما طمأن لوتشيسكو جماهير الفريق بشأن اللاعب محمد كنو، موضحًا أنه سيشارك في المباراة، وأنه أحد أفضل اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي.

من جهته قال مدرب فريق أوراوا أوتوسوكي إنهم لم يخسروا شيئًا بعد، وإن غدًا هو الشوط الثاني من المباراة النهائية.

ووعد المدرب جماهير فريقه بتحقيق اللقب، وأنهم سيبثون الرعب في قلوب الهلاليين أمام أكثر من 60 ألف مشجع سيحضرون المباراة.

وتابع أن جماهير فريقه ستشاهد فريقًا غير الذي لعب في مباراة الذهاب، وأن عاملي الأرض والجماهير سيكونان داعمين للفريق.

المدير الفني لفريق الهلال أوراوا إياب الدور النهائي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لوتشيسكو": سنحول الحلم لحقيقة.. أوتوسوكي: ستشاهدون فريقًا مختلفًا
سبق

وعد المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، بتحقيق اللقب الآسيوي حينما يواجهون أوراوا غدًا في إياب الدور النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اندريه كاريلو، من تمريرة عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وقال رازفان في المؤتمر الصحفي: "الجميع على قدر المسؤولية في الهلال، ويعرفون ما تمثله المباراة من أهمية".

وأضاف: "لا أعذار في مباراة الغد.. الكرة في ـقدام اللاعبين لتحقيق الحلم الذي ينتظره عشاق الفريق".

كما طمأن لوتشيسكو جماهير الفريق بشأن اللاعب محمد كنو، موضحًا أنه سيشارك في المباراة، وأنه أحد أفضل اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي.

من جهته قال مدرب فريق أوراوا أوتوسوكي إنهم لم يخسروا شيئًا بعد، وإن غدًا هو الشوط الثاني من المباراة النهائية.

ووعد المدرب جماهير فريقه بتحقيق اللقب، وأنهم سيبثون الرعب في قلوب الهلاليين أمام أكثر من 60 ألف مشجع سيحضرون المباراة.

وتابع أن جماهير فريقه ستشاهد فريقًا غير الذي لعب في مباراة الذهاب، وأن عاملي الأرض والجماهير سيكونان داعمين للفريق.

23 نوفمبر 2019 - 26 ربيع الأول 1441
01:26 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
12:59 PM

"لوتشيسكو": سنحول الحلم لحقيقة.. أوتوسوكي: ستشاهدون فريقًا مختلفًا

مدربا الهلال وأوراوا في المؤتمر الصحفي قبل النهائي

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محمد السيّد - الرياض
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وعد المدير الفني لفريق الهلال، الروماني رازفان لوتشيسكو، بتحقيق اللقب الآسيوي حينما يواجهون أوراوا غدًا في إياب الدور النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، سجله المحترف البيروفي في صفوف الفريق اندريه كاريلو، من تمريرة عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وقال رازفان في المؤتمر الصحفي: "الجميع على قدر المسؤولية في الهلال، ويعرفون ما تمثله المباراة من أهمية".

وأضاف: "لا أعذار في مباراة الغد.. الكرة في ـقدام اللاعبين لتحقيق الحلم الذي ينتظره عشاق الفريق".

كما طمأن لوتشيسكو جماهير الفريق بشأن اللاعب محمد كنو، موضحًا أنه سيشارك في المباراة، وأنه أحد أفضل اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي.

من جهته قال مدرب فريق أوراوا أوتوسوكي إنهم لم يخسروا شيئًا بعد، وإن غدًا هو الشوط الثاني من المباراة النهائية.

ووعد المدرب جماهير فريقه بتحقيق اللقب، وأنهم سيبثون الرعب في قلوب الهلاليين أمام أكثر من 60 ألف مشجع سيحضرون المباراة.

وتابع أن جماهير فريقه ستشاهد فريقًا غير الذي لعب في مباراة الذهاب، وأن عاملي الأرض والجماهير سيكونان داعمين للفريق.

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