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نادي الأهلي يعلن عن مشروع رياضي ضخم لصقل المواهب الرياضية

بالتعاون مع الاتحاد الهولندي وجامعات أوروبية

أعلن النادي الأهلي إطلاق مشروع " معهد النادي الأهلي للعلوم الرياضية" والذي يهدف لصقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب والمجالات الرياضية بمختلف أنواعها ويستهدف المنتسبين للنادي من لاعبين قدامى وحاليين في عدة مجالات أهمها: "التحكيم -الطب -التسويق-الإدارة -الإعلام -التدريب "، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الهولندي ونخبة من الجامعات الأوربية في مقر النادي الأهلي بمدينة جدة.


وأعلن النادي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للحراك الرياضي الحالي وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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نادي الأهلي يعلن عن مشروع رياضي ضخم لصقل المواهب الرياضية
سبق

أعلن النادي الأهلي إطلاق مشروع " معهد النادي الأهلي للعلوم الرياضية" والذي يهدف لصقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب والمجالات الرياضية بمختلف أنواعها ويستهدف المنتسبين للنادي من لاعبين قدامى وحاليين في عدة مجالات أهمها: "التحكيم -الطب -التسويق-الإدارة -الإعلام -التدريب "، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الهولندي ونخبة من الجامعات الأوربية في مقر النادي الأهلي بمدينة جدة.


وأعلن النادي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للحراك الرياضي الحالي وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:29 AM

نادي الأهلي يعلن عن مشروع رياضي ضخم لصقل المواهب الرياضية

بالتعاون مع الاتحاد الهولندي وجامعات أوروبية

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عبدالله الشهري - الرياض
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174

أعلن النادي الأهلي إطلاق مشروع " معهد النادي الأهلي للعلوم الرياضية" والذي يهدف لصقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب والمجالات الرياضية بمختلف أنواعها ويستهدف المنتسبين للنادي من لاعبين قدامى وحاليين في عدة مجالات أهمها: "التحكيم -الطب -التسويق-الإدارة -الإعلام -التدريب "، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الهولندي ونخبة من الجامعات الأوربية في مقر النادي الأهلي بمدينة جدة.


وأعلن النادي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للحراك الرياضي الحالي وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠.

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