نادي الأهلي يعلن عن مشروع رياضي ضخم لصقل المواهب الرياضية

بالتعاون مع الاتحاد الهولندي وجامعات أوروبية

أعلن النادي الأهلي إطلاق مشروع " معهد النادي الأهلي للعلوم الرياضية" والذي يهدف لصقل المواهب الرياضية في كافة الألعاب والمجالات الرياضية بمختلف أنواعها ويستهدف المنتسبين للنادي من لاعبين قدامى وحاليين في عدة مجالات أهمها: "التحكيم -الطب -التسويق-الإدارة -الإعلام -التدريب "، وذلك بالشراكة مع الاتحاد الهولندي ونخبة من الجامعات الأوربية في مقر النادي الأهلي بمدينة جدة.



وأعلن النادي في بيانه أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للحراك الرياضي الحالي وتماشياً مع رؤية ٢٠٣٠ والتحول الوطني ٢٠٢٠.