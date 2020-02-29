المنتخب السعودي يستعد للمشاركة في أول بطولة للرماية بتاريخ البارالمبية

يستعد منتخب المملكة للرماية لذوي الإعاقة للمشاركة في كأس العالم البارالمبية، التي يشارك فيها اثنتان وخمسون دولة، وتقام في الإمارات.

وتُعد هذه أول مشاركة لمنتخب رماية في تاريخ البارالمبية السعودية، التي يرأسها بندر بن محمد السليم. وتتكون البعثة من ستة لاعبين، ثلاثة منهم مسدس، وثلاث بندقية.

ويستمر المعسكر الإعدادي للمنتخب حتى 11 مارس تحت إشراف مدير البعثة المدرب والحكم الدولي حماد عسكر العتيبي، والمدرب دماك ظافر الشهري.