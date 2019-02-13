النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة

غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس الغيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة
سبق

غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
06:48 PM

الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,254

غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.

وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,565
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,484
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,231
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,679

كاريكاتير

ألوان غادة عويس.. مذيعة الجزيرة

المقالات

يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة