الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة

غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.



وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.

