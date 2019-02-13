غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.
وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.
الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة
غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.
وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.
غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.
الرئيس الغيني يغادر الرياض متوجهًا إلى جدة
غادر رئيس جمهورية غينيا البروفيسور ألفا كوندي، الرياض متوجهًا إلى جدة.
وكان في وداع فخامته في مطار الملك خالد الدولي: وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان - الوزير المرافق -، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا الدكتور حسين بن ناصر الدخيل، ومندوب عن المراسم الملكية.