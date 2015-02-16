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أمين عسير يتفقّد المراحل النهائية لمشروع تطوير وادي لعصان

الحديقة تتمتع بمساحات خضراء على مساحة 20 ألف م2

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال المراحل النهائية لمشروع حديقة وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يعدّ من أبرز مشروعات تطوير المناطق السياحية.

ويتميز مشروع حديقة وادي لعصان الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 1.5 كم، بوجود مسطحات خضراء على مساحة قدرت بأكثر من 20 ألف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات ومسار مخصص لرياضة الدراجات الهوائية بطول 1 كم تقريبًا.

ويحتوي المشروع على جلسات مضيئة وملاعب رياضية متعددة وكافيه ودورات مياه ومواقف سيارات، إضافةً إلى تغذية المشروع بالأشجار والورود.

وأكد "الحميدي" أن مشروع حدائق لعصان يأتي امتدادًا لمشروعات سياحية سابقة عدة.

أمين منطقة عسير مشروع حديقة وادي لعصان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير يتفقّد المراحل النهائية لمشروع تطوير وادي لعصان
سبق

تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال المراحل النهائية لمشروع حديقة وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يعدّ من أبرز مشروعات تطوير المناطق السياحية.

ويتميز مشروع حديقة وادي لعصان الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 1.5 كم، بوجود مسطحات خضراء على مساحة قدرت بأكثر من 20 ألف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات ومسار مخصص لرياضة الدراجات الهوائية بطول 1 كم تقريبًا.

ويحتوي المشروع على جلسات مضيئة وملاعب رياضية متعددة وكافيه ودورات مياه ومواقف سيارات، إضافةً إلى تغذية المشروع بالأشجار والورود.

وأكد "الحميدي" أن مشروع حدائق لعصان يأتي امتدادًا لمشروعات سياحية سابقة عدة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:00 PM

أمين عسير يتفقّد المراحل النهائية لمشروع تطوير وادي لعصان

الحديقة تتمتع بمساحات خضراء على مساحة 20 ألف م2

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أعمال المراحل النهائية لمشروع حديقة وادي لعصان بمدينة أبها، والذي يعدّ من أبرز مشروعات تطوير المناطق السياحية.

ويتميز مشروع حديقة وادي لعصان الجاري تنفيذه حالياً على مساحة إجمالية 1.5 كم، بوجود مسطحات خضراء على مساحة قدرت بأكثر من 20 ألف م2 بالإضافة إلى الممشى الرئيس والممرات ومسار مخصص لرياضة الدراجات الهوائية بطول 1 كم تقريبًا.

ويحتوي المشروع على جلسات مضيئة وملاعب رياضية متعددة وكافيه ودورات مياه ومواقف سيارات، إضافةً إلى تغذية المشروع بالأشجار والورود.

وأكد "الحميدي" أن مشروع حدائق لعصان يأتي امتدادًا لمشروعات سياحية سابقة عدة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,049
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

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