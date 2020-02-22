النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رفع الحظر التنموي.. الرئيس الألماني يزور السودان

وقَّع البلدان اتفاقية تعاون أمني وعسكري

يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السودان الأسبوع المقبل لمدة يومين على رأس وفد، يضم نحو سبعين شخصًا، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عامًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الأنباء أن "شتاينماير سيلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، بيَّن مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية، السفير محمد الغزالي، أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.

وقبل أسبوعَيْن زار "حمدوك" ألمانيا، والتقى المستشارة أنغيلا ميركل، وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدَيْن، تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الأجهزة الأمنية السودانية.

السودان الرئيس الألماني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
رفع الحظر التنموي.. الرئيس الألماني يزور السودان
سبق

يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السودان الأسبوع المقبل لمدة يومين على رأس وفد، يضم نحو سبعين شخصًا، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عامًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الأنباء أن "شتاينماير سيلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، بيَّن مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية، السفير محمد الغزالي، أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.

وقبل أسبوعَيْن زار "حمدوك" ألمانيا، والتقى المستشارة أنغيلا ميركل، وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدَيْن، تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الأجهزة الأمنية السودانية.

22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441
09:56 PM

رفع الحظر التنموي.. الرئيس الألماني يزور السودان

وقَّع البلدان اتفاقية تعاون أمني وعسكري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
412

يزور الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير السودان الأسبوع المقبل لمدة يومين على رأس وفد، يضم نحو سبعين شخصًا، في أول زيارة لمسؤول غربي كبير للبلاد منذ نحو أربعين عامًا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم (السبت).

وأوضحت وكالة الأنباء أن "شتاينماير سيلتقي رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وفقًا لـ"فرانس 24".

من جهته، بيَّن مدير الإدارة الأوروبية بالخارجية السودانية، السفير محمد الغزالي، أن الرئيس الألماني والوفد المرافق سيناقش مع المسؤولين العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار البرلمان الألماني رفع الحظر التنموي عن السودان.

وقبل أسبوعَيْن زار "حمدوك" ألمانيا، والتقى المستشارة أنغيلا ميركل، وأعلن توقيع اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين البلدَيْن، تقوم ألمانيا بموجبه بتدريب الأجهزة الأمنية السودانية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,749
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,990
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,511
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,864

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة