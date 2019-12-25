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ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

الجمارك: بجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة

كشفت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال من أجل إخراج حاوية سجائر.

وتفصيلاً، أوضحت الجمارك أنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.

الجمارك رشوة حاوية سجائر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ
سبق

كشفت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال من أجل إخراج حاوية سجائر.

وتفصيلاً، أوضحت الجمارك أنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.

25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
09:16 PM
اخر تعديل
25 ديسمبر 2019 - 28 ربيع الآخر 1441
10:43 PM

ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

الجمارك: بجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة

A A A
محمد المواسي - الرياض
7
7,928

كشفت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال من أجل إخراج حاوية سجائر.

وتفصيلاً، أوضحت الجمارك أنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.

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