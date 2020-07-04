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"البوارح" تنشط.. "المسند" عن أجواء السبت: مستقرة والماطرة قد تتشكّل هنا

فيما توقعت "الأرصاد" رياحاً تثير الأتربة وتحد الرؤية على الساحل من الليث لجازان

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة التي قد تثير بعض #الغبار في #الشرقية و#الربع_الخالي.

وقال "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #السبت أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، والسحب الممطرة قد تتشكّل فوق قمم جبال السروات في #عسير وشرق #جازان وجنوب #نجران.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان وعسير، كذلك على مرتفعات الباحة، في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البوارح" تنشط.. "المسند" عن أجواء السبت: مستقرة والماطرة قد تتشكّل هنا
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة التي قد تثير بعض #الغبار في #الشرقية و#الربع_الخالي.

وقال "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #السبت أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، والسحب الممطرة قد تتشكّل فوق قمم جبال السروات في #عسير وشرق #جازان وجنوب #نجران.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان وعسير، كذلك على مرتفعات الباحة، في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
11:11 AM

"البوارح" تنشط.. "المسند" عن أجواء السبت: مستقرة والماطرة قد تتشكّل هنا

فيما توقعت "الأرصاد" رياحاً تثير الأتربة وتحد الرؤية على الساحل من الليث لجازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تنشط رياح #البوارح الشمالية الجافة والحارة التي قد تثير بعض #الغبار في #الشرقية و#الربع_الخالي.

وقال "المسند"، عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #السبت أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق، والسحب الممطرة قد تتشكّل فوق قمم جبال السروات في #عسير وشرق #جازان وجنوب #نجران.. هذا والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان وعسير، كذلك على مرتفعات الباحة، في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

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