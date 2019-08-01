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صراع اللحظات الأخيرة بين "ريفر بليت" و "الأهلي" بشأن "دياز"

اللاعب يرفض العودة لأجل الضغط على "الأهلاويين" للسماح له بالرحيل

يترقب مسؤولو ريفر بليت الأرجنتيني ، الرد النهائي من قِبل مسؤولي النادي الأهلي على عرضهم الأخير بشأن انتقال المدافع التشيلي باولو دياز لصالح النادي الأرجنتيني.

ويترقب مسؤولو النادي الأرجنتيني رد الأهلاويين قبل غلق باب الانتقالات في الكرة الأرجنتينية إذ يواصل اللاعب ضغطه على مسؤولي الأهلي للسماح له بالانتقال للنادي الأرجنتيني الكبير حيث يرفض السفر لجدة ويتدرب حاليًا في تشيلي.

وعرض مسؤولو ريفر بليت مبلغ 3 ملايين دولار لشراء 50 % من بطاقة اللاعب لكنّ مسؤولي الأهلي يطالبون بـ 5 ملايين نظير هذا الإجراء.


ورفض مارسيلو غالاردو مدرب النادي الأرجنتيني التعاقد مع أي مدافع باستثناء محترف الأهلي الذي كان قد انضم للنادي الجداوي في الصيف الماضي نظير 7 ملايين دولار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صراع اللحظات الأخيرة بين "ريفر بليت" و "الأهلي" بشأن "دياز"
سبق

يترقب مسؤولو ريفر بليت الأرجنتيني ، الرد النهائي من قِبل مسؤولي النادي الأهلي على عرضهم الأخير بشأن انتقال المدافع التشيلي باولو دياز لصالح النادي الأرجنتيني.

ويترقب مسؤولو النادي الأرجنتيني رد الأهلاويين قبل غلق باب الانتقالات في الكرة الأرجنتينية إذ يواصل اللاعب ضغطه على مسؤولي الأهلي للسماح له بالانتقال للنادي الأرجنتيني الكبير حيث يرفض السفر لجدة ويتدرب حاليًا في تشيلي.

وعرض مسؤولو ريفر بليت مبلغ 3 ملايين دولار لشراء 50 % من بطاقة اللاعب لكنّ مسؤولي الأهلي يطالبون بـ 5 ملايين نظير هذا الإجراء.


ورفض مارسيلو غالاردو مدرب النادي الأرجنتيني التعاقد مع أي مدافع باستثناء محترف الأهلي الذي كان قد انضم للنادي الجداوي في الصيف الماضي نظير 7 ملايين دولار.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:35 AM

صراع اللحظات الأخيرة بين "ريفر بليت" و "الأهلي" بشأن "دياز"

اللاعب يرفض العودة لأجل الضغط على "الأهلاويين" للسماح له بالرحيل

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محمد السيّد - الرياض
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يترقب مسؤولو ريفر بليت الأرجنتيني ، الرد النهائي من قِبل مسؤولي النادي الأهلي على عرضهم الأخير بشأن انتقال المدافع التشيلي باولو دياز لصالح النادي الأرجنتيني.

ويترقب مسؤولو النادي الأرجنتيني رد الأهلاويين قبل غلق باب الانتقالات في الكرة الأرجنتينية إذ يواصل اللاعب ضغطه على مسؤولي الأهلي للسماح له بالانتقال للنادي الأرجنتيني الكبير حيث يرفض السفر لجدة ويتدرب حاليًا في تشيلي.

وعرض مسؤولو ريفر بليت مبلغ 3 ملايين دولار لشراء 50 % من بطاقة اللاعب لكنّ مسؤولي الأهلي يطالبون بـ 5 ملايين نظير هذا الإجراء.


ورفض مارسيلو غالاردو مدرب النادي الأرجنتيني التعاقد مع أي مدافع باستثناء محترف الأهلي الذي كان قد انضم للنادي الجداوي في الصيف الماضي نظير 7 ملايين دولار.

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