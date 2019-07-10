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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

"الصحة": لنساعد أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من مضاعفات كورونا

أكدت "الصحة" على أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد١٩، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر "عش بصحة" الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن؛ حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحية، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق "صحة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": لنساعد أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من مضاعفات كورونا
سبق

أكدت "الصحة" على أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد١٩، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر "عش بصحة" الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن؛ حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحية، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق "صحة".

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
06:30 PM

"الصحة": لنساعد أصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من مضاعفات كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,476

أكدت "الصحة" على أهمية العناية بأصحاب الأمراض المزمنة؛ لأنهم أكثر الأشخاص تأثراً بمضاعفات فيروس كورونا كوفيد١٩، فهم جزء منّا ومسؤوليتنا اليوم حمايتهم.

وأوضحت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته عبر منصتها التوعوية في تويتر "عش بصحة" الخطوات المطلوب اتخاذها حينما يكون في المنزل مصاب بمرض مزمن؛ حيث يجب مساعدته بتوفير جميع أدويته واحتياجاته الطبية، والتزامه بمواعيده الدورية، والتزامه بنمط حياة صحية، إضافة إلى طلب الاستشارة الطبية له عند الحاجة وذلك عبر تطبيق "صحة".

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