النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شواطئ أملج تشهد إقبالاً كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة

ما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة

تشهد شواطئ محافظة أملج توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة، ما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة.

ويعد شاطئ الدقم السياحي من أشهر الشواطئ التي يرتادها الأهالي والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تجمع بين التلال الرملية والشعب المرجانية، وسط توافر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها السائح.

كما تشهد شواطئ المحافظة الأخرى في الحرة والنصبة والشبعان والحسي إقبالاً من السياح، خصوصًا من خارج المحافظة الذين جعلوا محافظة أملج وجهتهم السياحية، عطفًا على ما تمتلكه من مقومات سياحية مميزة، جعلتها إحدى الوجهات الرئيسة للمسار السياحي الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة لموسم صيف السعودية لهذا العام تحت عنوان "تنفّس"، الذي يتضمن وجهات سياحية متنوعة لاكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية والثقافية في المملكة، وذلك عبر مسار سياحي يبدأ من مدينة تبوك في أقصى الشمال الغربي وينتهي بمدينة أبها، ويمر على عشر وجهات سياحية بالمملكة تتنوع فيها معالم الطبيعة الجغرافية والمناخية الجاذبة لكل سائح، من أجل الاستمتاع بالمقومات السياحية التي تتميّز بها هذه الوجهات.

محافظة أملج

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
شواطئ أملج تشهد إقبالاً كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة
سبق

تشهد شواطئ محافظة أملج توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة، ما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة.

ويعد شاطئ الدقم السياحي من أشهر الشواطئ التي يرتادها الأهالي والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تجمع بين التلال الرملية والشعب المرجانية، وسط توافر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها السائح.

كما تشهد شواطئ المحافظة الأخرى في الحرة والنصبة والشبعان والحسي إقبالاً من السياح، خصوصًا من خارج المحافظة الذين جعلوا محافظة أملج وجهتهم السياحية، عطفًا على ما تمتلكه من مقومات سياحية مميزة، جعلتها إحدى الوجهات الرئيسة للمسار السياحي الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة لموسم صيف السعودية لهذا العام تحت عنوان "تنفّس"، الذي يتضمن وجهات سياحية متنوعة لاكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية والثقافية في المملكة، وذلك عبر مسار سياحي يبدأ من مدينة تبوك في أقصى الشمال الغربي وينتهي بمدينة أبها، ويمر على عشر وجهات سياحية بالمملكة تتنوع فيها معالم الطبيعة الجغرافية والمناخية الجاذبة لكل سائح، من أجل الاستمتاع بالمقومات السياحية التي تتميّز بها هذه الوجهات.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
01:46 AM

شواطئ أملج تشهد إقبالاً كبيرًا من أهالي وزوار المحافظة

ما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أملج
1
2,190

تشهد شواطئ محافظة أملج توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة، ما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة في المملكة.

ويعد شاطئ الدقم السياحي من أشهر الشواطئ التي يرتادها الأهالي والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تجمع بين التلال الرملية والشعب المرجانية، وسط توافر العديد من الخدمات التي يحتاج إليها السائح.

كما تشهد شواطئ المحافظة الأخرى في الحرة والنصبة والشبعان والحسي إقبالاً من السياح، خصوصًا من خارج المحافظة الذين جعلوا محافظة أملج وجهتهم السياحية، عطفًا على ما تمتلكه من مقومات سياحية مميزة، جعلتها إحدى الوجهات الرئيسة للمسار السياحي الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة لموسم صيف السعودية لهذا العام تحت عنوان "تنفّس"، الذي يتضمن وجهات سياحية متنوعة لاكتشاف الكنوز الطبيعية والتاريخية والثقافية في المملكة، وذلك عبر مسار سياحي يبدأ من مدينة تبوك في أقصى الشمال الغربي وينتهي بمدينة أبها، ويمر على عشر وجهات سياحية بالمملكة تتنوع فيها معالم الطبيعة الجغرافية والمناخية الجاذبة لكل سائح، من أجل الاستمتاع بالمقومات السياحية التي تتميّز بها هذه الوجهات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,871
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,964
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,139

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة