"القحطاني": أوراق "الصبّار" تعالج الجروح والتقرحات

قال: جذور عشبة الراعي تستخدم لإيقاف النزيف

أوضح أستاذ علم العقاقير الطبية الأستاذ الدكتور جابر القحطاني؛ أنه يمكن استخدام أوراق الصبار لعلاج الجروح والقروح، داعياً المصابين بمرض السكري إلى عدم إهمال الجروح.

وأشار "القحطاني"؛ إلى أنه لاستخدام هذه النبتة للجروح والقروح، يتم كسر ورقتها وتوضع على الجرح أو القروح من المادة اللزجة.

وأضاف، أنه يمكن كذلك استعمال جذور عشبة الراعي في قطع النزف الناتج من الجروح، بغلي ملعقة من مسحوقها على كوب ماء ساخن مدة 10 دقائق ثم يُصفى ويبرد وتغسل به الجروح أو القروح النازفة.