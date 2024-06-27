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رغم تحذير النيابة والعقوبة.. هكذا وثّق شخص مقطعًا لاصطياد الوشق العربي

غرامة قد تصل لـ50 ألف ريال أو سجن 30 يومًا أو كليهما مع إمكانية المضاعفة

وثّق أحد الأشخاص مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بـ"سناب شات"، يُظهر قيامه باصطياد حيوان الوشق العربي النادر، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شخصًا يرتدي زيًّا باكستانيًّا وهو يحمل حيوان الوشق، ويلقي به بالقرب من موثق الفيديو، الذي قام بتصوير حيوان الوشق والتعليق على الفيديو أن الحيوان يعد من فصيلة النمور.

يُذكر أن هذا النوع من الحيوانات البرية يقطن الجبال بجنوب المملكة، ويُعد اصطياده من المحظورات التي حذّرت النيابة العامة منها، وقالت إنه يُحظر صيد أو قتل أي حيوان بري بأي وسيلة؛ ما لم يكن وفق قواعد "الحياة الفطرية".

وأوضحت النيابة أن العقوبة المترتبة على ذلك، تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة 30 يومًا، أو الاثنتين معًا، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع مصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت في تنفيذ المخالفة.

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رغم تحذير النيابة والعقوبة.. هكذا وثّق شخص مقطعًا لاصطياد الوشق العربي
سبق

وثّق أحد الأشخاص مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بـ"سناب شات"، يُظهر قيامه باصطياد حيوان الوشق العربي النادر، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شخصًا يرتدي زيًّا باكستانيًّا وهو يحمل حيوان الوشق، ويلقي به بالقرب من موثق الفيديو، الذي قام بتصوير حيوان الوشق والتعليق على الفيديو أن الحيوان يعد من فصيلة النمور.

يُذكر أن هذا النوع من الحيوانات البرية يقطن الجبال بجنوب المملكة، ويُعد اصطياده من المحظورات التي حذّرت النيابة العامة منها، وقالت إنه يُحظر صيد أو قتل أي حيوان بري بأي وسيلة؛ ما لم يكن وفق قواعد "الحياة الفطرية".

وأوضحت النيابة أن العقوبة المترتبة على ذلك، تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة 30 يومًا، أو الاثنتين معًا، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع مصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت في تنفيذ المخالفة.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
01:51 PM

رغم تحذير النيابة والعقوبة.. هكذا وثّق شخص مقطعًا لاصطياد الوشق العربي

غرامة قد تصل لـ50 ألف ريال أو سجن 30 يومًا أو كليهما مع إمكانية المضاعفة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
8
4,616

وثّق أحد الأشخاص مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي بـ"سناب شات"، يُظهر قيامه باصطياد حيوان الوشق العربي النادر، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر شخصًا يرتدي زيًّا باكستانيًّا وهو يحمل حيوان الوشق، ويلقي به بالقرب من موثق الفيديو، الذي قام بتصوير حيوان الوشق والتعليق على الفيديو أن الحيوان يعد من فصيلة النمور.

يُذكر أن هذا النوع من الحيوانات البرية يقطن الجبال بجنوب المملكة، ويُعد اصطياده من المحظورات التي حذّرت النيابة العامة منها، وقالت إنه يُحظر صيد أو قتل أي حيوان بري بأي وسيلة؛ ما لم يكن وفق قواعد "الحياة الفطرية".

وأوضحت النيابة أن العقوبة المترتبة على ذلك، تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة 30 يومًا، أو الاثنتين معًا، بالإضافة إلى مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع مصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت في تنفيذ المخالفة.

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