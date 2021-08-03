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ذهب أولمبياد "طوكيو 2020" بين البرازيل وإسبانيا

بعد إقصاء المكسيك واليابان

تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد أن تغلب على اليابان بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب اسينسيو، في الشوط الإضافي الثاني (د115) من تسديدة قوية داخل الصندوق.

وتواجه إسبانيا في النهائي منتخب البرازيل "حامل اللقب"، السبت المقبل، بعد فوز "السامبا" 4-1 بركلات الترجيح على المكسيك، بعد انتهاء المباراة دون أهداف عقب وقت إضافي.

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ذهب أولمبياد "طوكيو 2020" بين البرازيل وإسبانيا
سبق

تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد أن تغلب على اليابان بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب اسينسيو، في الشوط الإضافي الثاني (د115) من تسديدة قوية داخل الصندوق.

وتواجه إسبانيا في النهائي منتخب البرازيل "حامل اللقب"، السبت المقبل، بعد فوز "السامبا" 4-1 بركلات الترجيح على المكسيك، بعد انتهاء المباراة دون أهداف عقب وقت إضافي.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
05:15 PM

ذهب أولمبياد "طوكيو 2020" بين البرازيل وإسبانيا

بعد إقصاء المكسيك واليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل منتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم إلى نهائي دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد أن تغلب على اليابان بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب اسينسيو، في الشوط الإضافي الثاني (د115) من تسديدة قوية داخل الصندوق.

وتواجه إسبانيا في النهائي منتخب البرازيل "حامل اللقب"، السبت المقبل، بعد فوز "السامبا" 4-1 بركلات الترجيح على المكسيك، بعد انتهاء المباراة دون أهداف عقب وقت إضافي.

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