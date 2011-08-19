المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-08-19
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
09:07 AM
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).