البرازيل تكشف عن إصابة وزير اجتمع مع "ترامب" بـ"كورونا"
أبلغت واشنطن بالحالة
أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم (الخميس)، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.
وأفاد المكتب بأن "واجنجارتن" رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن البرازيل أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.
البرازيل تكشف عن إصابة وزير اجتمع مع "ترامب" بـ"كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-03-12
أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم (الخميس)، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.
وأفاد المكتب بأن "واجنجارتن" رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن البرازيل أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
09:17 PM
البرازيل تكشف عن إصابة وزير اجتمع مع "ترامب" بـ"كورونا"
أعلن مكتب الاتصالات التابع للرئاسة في البرازيل، اليوم (الخميس)، إصابة وزير الاتصالات فابيو واجنجارتن بفيروس كورونا، بعد أن أكد تحليل ثان إصابته.
وأفاد المكتب بأن "واجنجارتن" رافق الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو في رحلة للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة، ونشر صورة على موقع إنستجرام يظهر فيها واقفاً إلى جوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن البرازيل أبلغت السلطات الأمريكية بالفعل بإصابة الوزير.