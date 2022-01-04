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الجيش اليمني يستكمل تطهير مدينة النقوب بشبوة من جيوب الحوثي

فرار جماعي لعناصر الميليشيا من جبهات القتال

استكمل الجيش الوطني اليمني مسنوداً بألوية العمالقة، اليوم (الثلاثاء)، تمشيط مدينة النقوب الإستراتيجية بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة، من باقي جيوب ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ"سبتمبر نت"، أن تحرير مدينة النقوب، أنهى أهم دفاعات مليشيا العدو في مديرية بيحان، التي بات التقدم إليها مفتوحاً.

وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني وألوية العمالقة يخوضان معارك ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية بمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في شبوة، وسط انهيارات ميدانية ومعنوية للميليشيا الحوثية.

وأضافت أن المعارك وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية أدت إلى تكبيد ميليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصرها من جبهات القتال جراء ضربات الشرعية.

وأطلق الجيش الوطني وألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، عملية عسكرية واسعة في الجبهات الغربية لمحافظة شبوة، حققت خلالها تقدمات كبيرة خلال الأربعة الأيام الماضية من بدء العملية العسكرية.

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الجيش اليمني يستكمل تطهير مدينة النقوب بشبوة من جيوب الحوثي
سبق

استكمل الجيش الوطني اليمني مسنوداً بألوية العمالقة، اليوم (الثلاثاء)، تمشيط مدينة النقوب الإستراتيجية بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة، من باقي جيوب ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ"سبتمبر نت"، أن تحرير مدينة النقوب، أنهى أهم دفاعات مليشيا العدو في مديرية بيحان، التي بات التقدم إليها مفتوحاً.

وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني وألوية العمالقة يخوضان معارك ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية بمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في شبوة، وسط انهيارات ميدانية ومعنوية للميليشيا الحوثية.

وأضافت أن المعارك وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية أدت إلى تكبيد ميليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصرها من جبهات القتال جراء ضربات الشرعية.

وأطلق الجيش الوطني وألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، عملية عسكرية واسعة في الجبهات الغربية لمحافظة شبوة، حققت خلالها تقدمات كبيرة خلال الأربعة الأيام الماضية من بدء العملية العسكرية.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
05:31 PM

الجيش اليمني يستكمل تطهير مدينة النقوب بشبوة من جيوب الحوثي

فرار جماعي لعناصر الميليشيا من جبهات القتال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استكمل الجيش الوطني اليمني مسنوداً بألوية العمالقة، اليوم (الثلاثاء)، تمشيط مدينة النقوب الإستراتيجية بمديرية بيحان غربي محافظة شبوة، من باقي جيوب ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وذكرت مصادر عسكرية لـ"سبتمبر نت"، أن تحرير مدينة النقوب، أنهى أهم دفاعات مليشيا العدو في مديرية بيحان، التي بات التقدم إليها مفتوحاً.

وأوضحت المصادر أن الجيش الوطني وألوية العمالقة يخوضان معارك ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية بمشاركة فاعلة من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في شبوة، وسط انهيارات ميدانية ومعنوية للميليشيا الحوثية.

وأضافت أن المعارك وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية أدت إلى تكبيد ميليشيا الحوثي الإيرانية، خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح، وسط فرار جماعي لعناصرها من جبهات القتال جراء ضربات الشرعية.

وأطلق الجيش الوطني وألوية العمالقة ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، عملية عسكرية واسعة في الجبهات الغربية لمحافظة شبوة، حققت خلالها تقدمات كبيرة خلال الأربعة الأيام الماضية من بدء العملية العسكرية.

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