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"السديس" يشارك في أعمال تعقيم وتنظيف المسجد النبوي وساحاته

في إطار تفقده للجهود المبذولة بهدف الوقاية من فيروس "كورونا"

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, في أعمال تعقيم المسجد النبوي وساحاته, وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.

ونوّه بمجمل الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى, وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة.

وأكد أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للعناية بالحرمين الشريفين, ورعاية قاصديهما والعمل على وقايتهم من كل ضرر.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطوير إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى إدارة "العمليات والتحكم والسيطرة", إضافة إلى تطوير وحدة الطوارئ بالوكالة إلى "إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات", وذلك في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يشارك في أعمال تعقيم وتنظيف المسجد النبوي وساحاته
سبق

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, في أعمال تعقيم المسجد النبوي وساحاته, وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.

ونوّه بمجمل الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى, وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة.

وأكد أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للعناية بالحرمين الشريفين, ورعاية قاصديهما والعمل على وقايتهم من كل ضرر.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطوير إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى إدارة "العمليات والتحكم والسيطرة", إضافة إلى تطوير وحدة الطوارئ بالوكالة إلى "إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات", وذلك في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
02:27 PM

"السديس" يشارك في أعمال تعقيم وتنظيف المسجد النبوي وساحاته

في إطار تفقده للجهود المبذولة بهدف الوقاية من فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس, في أعمال تعقيم المسجد النبوي وساحاته, وذلك في إطار تفقده للأعمال والجهود التي يجري تطبيقها للوقاية من فيروس كورونا.

ونوّه بمجمل الإجراءات الاحترازية التي تنفّذها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى, وتطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة.

وأكد أن ذلك يأتي امتداداً للجهود التي توليها قيادة هذه البلاد المباركة للعناية بالحرمين الشريفين, ورعاية قاصديهما والعمل على وقايتهم من كل ضرر.

ووجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطوير إدارة العمليات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إلى إدارة "العمليات والتحكم والسيطرة", إضافة إلى تطوير وحدة الطوارئ بالوكالة إلى "إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات", وذلك في ظل الأوضاع الراهنة المتعلقة بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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