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هذه الأوراق تُخرج حصوات الكلى وتعالج الحصبة والبرد.. السر يكشفه مختص

قال: سيقانها تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم والورم

قال اختصاصي عقاقير طبية، إن الأوراق الجافة من نبات "الحلف بر"، تُستخدم لمعالجة أمراض عدة من حصوات القنوات البولية والحصبة ونزلات البرد.

وتفصيلاً، أوضح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن الحلفا بر، يُعرف علمياً باسم Cymbopogon proximus وهو من الفصيلة النجيلية Gramineae، والجزء المستخدم الأوراق الجافة.

وأضاف، أن مغلي الأوراق بمعدل 2 إلى 3 أكواب يومياً يساعد على إخراج حصوات القنوات البولية والمثانة وتقليل نسبة الزلال في البول، كما يستخدم مغلي الأوراق بمعدل 3 أكواب أو أكثر يومياً لحالات ارتفاع درجة الحرارة والحصبة ونزلات البرد والمغص الكلوي.

وأردف "القحطاني"؛ أن سيقان الحلفا تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم وإزالة الورم عن اليد أو الرجل الملتوية.

نبات "الحلف بر" أمراض القنوات البولية ونزلات البرد الحصبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هذه الأوراق تُخرج حصوات الكلى وتعالج الحصبة والبرد.. السر يكشفه مختص
سبق

قال اختصاصي عقاقير طبية، إن الأوراق الجافة من نبات "الحلف بر"، تُستخدم لمعالجة أمراض عدة من حصوات القنوات البولية والحصبة ونزلات البرد.

وتفصيلاً، أوضح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن الحلفا بر، يُعرف علمياً باسم Cymbopogon proximus وهو من الفصيلة النجيلية Gramineae، والجزء المستخدم الأوراق الجافة.

وأضاف، أن مغلي الأوراق بمعدل 2 إلى 3 أكواب يومياً يساعد على إخراج حصوات القنوات البولية والمثانة وتقليل نسبة الزلال في البول، كما يستخدم مغلي الأوراق بمعدل 3 أكواب أو أكثر يومياً لحالات ارتفاع درجة الحرارة والحصبة ونزلات البرد والمغص الكلوي.

وأردف "القحطاني"؛ أن سيقان الحلفا تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم وإزالة الورم عن اليد أو الرجل الملتوية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
11:22 AM

هذه الأوراق تُخرج حصوات الكلى وتعالج الحصبة والبرد.. السر يكشفه مختص

قال: سيقانها تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم والورم

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
5
22,970

قال اختصاصي عقاقير طبية، إن الأوراق الجافة من نبات "الحلف بر"، تُستخدم لمعالجة أمراض عدة من حصوات القنوات البولية والحصبة ونزلات البرد.

وتفصيلاً، أوضح أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني، أن الحلفا بر، يُعرف علمياً باسم Cymbopogon proximus وهو من الفصيلة النجيلية Gramineae، والجزء المستخدم الأوراق الجافة.

وأضاف، أن مغلي الأوراق بمعدل 2 إلى 3 أكواب يومياً يساعد على إخراج حصوات القنوات البولية والمثانة وتقليل نسبة الزلال في البول، كما يستخدم مغلي الأوراق بمعدل 3 أكواب أو أكثر يومياً لحالات ارتفاع درجة الحرارة والحصبة ونزلات البرد والمغص الكلوي.

وأردف "القحطاني"؛ أن سيقان الحلفا تُستعمل خارجياً كلبخة على موضع الإصابة لتخفيف الألم وإزالة الورم عن اليد أو الرجل الملتوية.

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