النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتفاق يدشن لقاءاته الودية في النمسا بمواجهة هونفيد المجري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية مساء السبت المقبل مع نظيره فريق هونفيد المجري ضمن برنامجه في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في النمسا بمدينة باد تاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وفي السياق ذاته يستأنف الفريق تدريباته يوم غدٍ الخميس تدريباته على فترتين بعد أن استمتع لاعبو الفريق بساعات حرة اليوم الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.

في المقابل من المنتظر وصول لاعبي الاتفاق الدوليين الأجانب ( الحارس الجزائري رايس مبولحي، المهاجم المغربي وليد أزارو، والأستوني ميتس كارول) إلى مطار فيينا في وقت متأخر من اليوم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يدشن لقاءاته الودية في النمسا بمواجهة هونفيد المجري
سبق

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية مساء السبت المقبل مع نظيره فريق هونفيد المجري ضمن برنامجه في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في النمسا بمدينة باد تاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وفي السياق ذاته يستأنف الفريق تدريباته يوم غدٍ الخميس تدريباته على فترتين بعد أن استمتع لاعبو الفريق بساعات حرة اليوم الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.

في المقابل من المنتظر وصول لاعبي الاتفاق الدوليين الأجانب ( الحارس الجزائري رايس مبولحي، المهاجم المغربي وليد أزارو، والأستوني ميتس كارول) إلى مطار فيينا في وقت متأخر من اليوم.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
07:54 PM

الاتفاق يدشن لقاءاته الودية في النمسا بمواجهة هونفيد المجري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
250

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية مساء السبت المقبل مع نظيره فريق هونفيد المجري ضمن برنامجه في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في النمسا بمدينة باد تاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وفي السياق ذاته يستأنف الفريق تدريباته يوم غدٍ الخميس تدريباته على فترتين بعد أن استمتع لاعبو الفريق بساعات حرة اليوم الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.

في المقابل من المنتظر وصول لاعبي الاتفاق الدوليين الأجانب ( الحارس الجزائري رايس مبولحي، المهاجم المغربي وليد أزارو، والأستوني ميتس كارول) إلى مطار فيينا في وقت متأخر من اليوم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,889
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,049
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,401
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,831

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة