الاتفاق يدشن لقاءاته الودية في النمسا بمواجهة هونفيد المجري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية مساء السبت المقبل مع نظيره فريق هونفيد المجري ضمن برنامجه في المعسكر الإعدادي الذي يقيمه في النمسا بمدينة باد تاتسمندورف تحضيراً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

وفي السياق ذاته يستأنف الفريق تدريباته يوم غدٍ الخميس تدريباته على فترتين بعد أن استمتع لاعبو الفريق بساعات حرة اليوم الأربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.

في المقابل من المنتظر وصول لاعبي الاتفاق الدوليين الأجانب ( الحارس الجزائري رايس مبولحي، المهاجم المغربي وليد أزارو، والأستوني ميتس كارول) إلى مطار فيينا في وقت متأخر من اليوم.